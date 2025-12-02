El PP pide que Planas comparezca en las Cortes y se reúna con los consejeros autonómicos por la peste porcina

Archivo - La coordinadora de Agricultura del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, durante su visita a Lleida por la crisis de la peste porcina africana - PP - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Agricultura del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, ha anunciado este martes que su partido pedirá que el ministro de Agricultura, Luis Planas, comparezca en las Cortes Generales y se reúna con los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente de las comunidades autónomas por la crisis de la peste porcina que ya ha ascendido a nueve casos en jabalíes.

En concreto, las comunidades gobernadas por el PP han pedido la convocatoria urgente y coordinada de las conferencias sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente con un orden del día común, en sendas cartas enviadas en el día de hoy a Planas y también a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En esa misiva, los 'populares' inciden en que la detección reciente de casos de peste porcina africana en fauna silvestre exige una respuesta institucional "conjunta, decidida y técnica", que permita articular de manera coordinada una estrategia nacional eficaz que contemple tanto las competencias ambientales como las agroganaderas.

Asimismo, el PP apunta que la presión creciente derivada de la sobrepoblación de jabalí y la reciente amenaza de propagación de enfermedades de alto impacto económico y sanitario hacen "imprescindible" abordar de forma conjunta el reto al que se enfrentan las comunidades autónomas.

Los consejeros creen que es necesario que las conferencias sectoriales de Agricultura y Medio Ambientan confluyan en un mismo orden del día que incluya la coordinación de actuaciones y medios disponibles para contener la peste; las consecuencias de la "imposición de una visión ideológica" en el control poblacional de jabalíes y otras especies silvestres de riesgo sanitario; el refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre; y la adopción de medidas de apoyo extraordinario al sector porcino y a la ganadería extensiva.

VISITA DEL PP A LLEIDA

La eurodiputada y responsable de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha anunciado esta batería de peticiones en el marco de su visita a Lleida, provincia con una extensa cabaña de ganado porcino, para mantener diversas reuniones con el sector y pedir al Gobierno central una campaña a favor del sector porcina para que no se vea afectado en la campaña de Navidad.

En estos encuentros ha participado el secretario general de Asaja, Juanjo Álvarez, el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, la diputada del PP en el Parlamento catalán Eva García y el secretario general del PP en Lleida, Joan Simeon.

Crespo ha denunciado la sobrepoblación de jabalíes salvajes en España y, especialmente en Cataluña --10 por cada kilómetro cuadrado-- y ha denunciado el descontrol sobre el censo de animales salvajes que han producido las "políticas sectarias" del Gobierno a través del ministerio de Agricultura.

Además de las medidas anunciadas, el PP también registrará una proposición no de ley para marcar la posición presente y futura sobre la crisis en cuestión y el "descontrol de la fauna silvestre".