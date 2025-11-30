El PP sale en defensa del zumo de naranja natural 100% exprimido y pide al Gobierno combatir la "desinformación"

Archivo - La naranja fue la fruta fresca más consumida en 2018 con una ingesta media de 17,04 kilos por persona - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LEWTY92 - Archivo

El PP ha pedido al Gobierno combatir la "desinformación y los bulos" que circulan sobre el zumo de naranja natural 100% exprimido e impulsar un programa nacional de promoción y comunicación que destaque el valor nutritivo y saludable de este producto como parte "esencial" de la dieta mediterránea.

El partido de Alberto Núñez Feijóo esgrime en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso que cada año se transforman en zumo 100% exprimido aproximadamente 1,3 millones de toneladas de naranjas y clementinas que, por distintas razones, no pueden destinarse al mercado de fruta fresca.

Sin embargo, el PP alerta de que la situación del consumo de naranja sufre una tendencia a la baja en los últimos años, de manera que en la campaña 2023/2024 cayó un 14,6% respecto a la media de los últimos cinco años.

Esta caída puede atribuirse, según la formación, a cambios en la preferencia de sabores o a subidas de precio, pero una de las causas "más preocupantes" son los cambios en los hábitos de consumo como consecuencia de "infinidad de campañas de desinformación", sobre todo en lo que se refiere al zumo.

El Grupo Popular defiende que el zumo natural 100% exprimido no contiene azúcares añadidos según lo establecido en un decreto de 2013, por lo que este producto tan sólo tiene los azúcares presentes en la pieza de fruta original, a diferencia de otros tipos de zumos.

A renglón seguido, el partido censura que en los últimos años, el zumo de naranja ha sido objeto de una campaña de desinformación en medios digitales, con numerosos titulares "sensacionalistas" que alertan sobre supuestos riesgos para la salud, sin base científica sólida.

"La desinformación alimentaria, en formas de 'fake news' o mensajes de 'influencers', circula por las redes sociales afectando cada vez a mayor número de productos. Poner en duda las formas de producir o el beneficio para la salud impacta en la reputación corporativas de las empresas productoras, la imagen de los alimentos, hábitos nutricionales y la salud pública", censura el PP en su propuesta, recogida por Europa Press.

Por todo ello, la formación insta al Gobierno a combatir la desinformación y los bulos, protegiendo así a los productores y a la industria transformadora del zumo de naranja natural 100% exprimido, e impulsar un programa nacional de promoción y comunicación que destaque su valor nutritivo y saludable, integrándolo en la Estrategia Nacional de Alimentación.