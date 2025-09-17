Pradorey, entre la bodegas más sostenibles de España tras recibir el sello SWfCP

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pradorey, bodega ubicada en Gumiel de Mercado (Burgos), se sitúa entre las bodegas más sostenibles de España al recibir el certificado de Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP) que otorga la Federación Española del Vino (FEV), según informa en un comunicado.

En concreto, este sello certifica la apuesta por la sostenibilidad de la bodega burgalesa, que ya se convirtió hace dos años en ser la primera bodega de Europa en usar corcho ecológico y que desde 2016 está transformando sus 550 hectáreas en ecológico.

De esta forma, esta certificación significa que son una bodega comprometida con el planeta, no solo en el ámbito ambiental, sino también en el social, el económico y de gobernanza. Las bodegas que pertenecen a este exclusivo grupo deben superar una auditoría externa que evalúa su desempeño en esas cuatro grandes áreas.

El consejero delegado de la bodega, Fernando Rodríguez de Rivera Cremades, se ha congratulado de lograr este sello. "Esta certificación representa un paso firme hacia un modelo de producción más consciente, equilibrado y alineado con los retos del futuro", ha subrayado.

En la actualidad, la bodega, que reafirma su compromiso con el medioambiente, las personas y el territorio, cuenta con 17 referencias, de las cuales cuatro -Adaro, Salgüero Tinto, Sr. Niño y Lía- son 100% ecológicas.

Además, han vuelto a las elaboraciones antiguas, siendo pioneros en la Ribera del Duero en el uso de tinajas de barro centenarias y la fermentación con levaduras autóctonas.