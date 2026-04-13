La producción de aceite de oliva caerá un 9% en la campaña 2025/2026, hasta 1,29 millones de toneladas

Aceite de oliva - EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estimado que la producción de aceite de oliva de la campaña 2025/2026 se situará previsiblemente en torno a los 1,29 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la campaña anterior y un 6% por debajo de las estimaciones avanzadas en octubre de 2025.

Según los últimos datos del Avance de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva publicados hasta el mes de marzo, la campaña se encuentra prácticamente finalizada, dado el ciclo productivo del olivar en estas fechas.

El descenso de la producción se atribuye principalmente a las condiciones agroclimáticas registradas en los últimos meses, con lluvias persistentes y episodios de viento entre diciembre y febrero en gran parte de las zonas productoras, que han provocado retrasos en la recolección y daños en la aceituna en determinadas áreas.

Las primeras estimaciones oficiales, publicadas al inicio de la campaña, situaban la producción en torno a 1,37 millones de toneladas, cifras cercanas a las de la campaña previa. Sin embargo, la evolución climática ha obligado a revisar a la baja estas previsiones.

Pese a ello, Agricultura destaca que el ritmo de comercialización ha sido positivo durante toda la campaña, y su evolución en los próximos meses será clave para determinar el nivel final de existencias, que previsiblemente quedará por debajo del de la campaña anterior.