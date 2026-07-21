La producción del sector servicios modera su crecimiento en mayo al 0,3% pero suma cuatro meses de alzas

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios subió un 0,3% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa casi dos puntos inferior a la registrada en abril, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de mayo, la producción del sector servicios encadena cuatro meses consecutivos de ascensos interanuales después de los repuntes del 3,7% y del 2,2% registrados en marzo y abril, respectivamente.

Dentro del sector servicios, el comercio recortó su producción un 3,2% interanual en mayo, mientras que los otros servicios, donde se incluyen transporte y almacenamiento, y hostelería, incrementaron su producción un 2,4%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción de los servicios también aumentó un 1,9% interanual en mayo, cayendo tres décimas frente al ascenso experimentado el mes previo.

Dentro de la serie corregida, el comercio recortó su producción un 0,7% interanual en el quinto mes del año, mientras que los otros servicios la aumentaron un 2,9%.

En términos mensuales (mayo sobre abril), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,1%, en contraste con la caída del 0,2% experimentada en abril.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.