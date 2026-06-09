Prosegur firma un acuerdo para reforzar la seguridad con Internxt, la 'startup' participada por Juan Roig

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Prosegur ha anunciado la firma de un acuerdo para reforzar la seguridad con Internxt, la 'startup' valenciana especializada en almacenamiento en la nube y que cuenta entre sus inversores (a través de Angels Capital) con el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Prosegur ha dado este paso tras decidir hace unos meses adquirir un paquete "relevante" de acciones de la firma y se unió a ésta como socio estratégico, entrando en su consejo de administración.

Mediante esta alianza, Prosegur integrará la infraestructura de Internxt para salvaguardar el contenido sensible y las grabaciones de seguridad de sus clientes, "reforzando su compromiso con la protección integral en el entorno digital", según ha detallado en un comunicado este jueves.

CUENTA CON OTROS SOCIOS COMO TELEFÓNICA

"En un contexto donde los ciberataques y las brechas de datos escalan a nivel global, Prosegur da un paso al frente para garantizar que la información generada por sus sistemas de vigilancia permanezca inaccesible para terceros no autorizados o 'hackers'", ha señalado.

Este acuerdo marca el inicio de un alianza a "largo plazo muy relevante para ambas entidades", y ayudará a Prosegur a "no sólo ser un referente de seguridad en el mundo físico, sino también serlo en el mundo digital, garantizando la máxima seguridad del contenido grabado, almacenado y compartido por muchos de sus sistemas", ha apuntado la empresa.

Internxt, fundada y dirigida por Fran Villalba Segarra y que cuenta con otros socios estratégicos como Telefónica, ofrece un servicio de almacenamiento en la nube soberano (s3 cloud object storage), cifrado, de alto rendimiento y "mucho más económico que el ofertado por hiperescalares americanos". Además, está apostando por convertirse en un referente en cuanto a soberanía y seguridad del dato en Europa, cerrando acuerdos con compañías privadas así como el sector público para salvaguardar su información en internet.

"La elección de Internxt como proveedor oficial responde a su arquitectura única en el mercado, diseñada para ofrecer privacidad total", ha destacado Prosegur, que ha subrayado asimismo que la startup resalta, a diferencia de los proveedores de nube tradicionales, por su Cifrado Postcuántico y el desarrollo de un algoritmo de cifrado resistente a ordenadores cuánticos.

De hecho, ni siquiera la propia firma, como proveedora, puede acceder a los datos almacenados, garantizando una "confidencialidad absoluta" para el contenido sensible de Prosegur. Asimismo, Internxt cuenta con auditorías de seguridad externas que avalan la integridad de su código y sus protocolos, al tiempo que "prioriza la eficiencia energética y la seguridad de los servidores", ya que más del 90% de la energía utilizada en sus centros de datos proviene de fuentes de energía renovables.

"Esta colaboración marca un hito en la industria, posicionando a Prosegur no solo como un guardián del espacio físico, sino también en el entorno digital, como un pionero en la adopción de tecnologías en la nube seguras, privadas y soberanas", ha concluido la compañía.