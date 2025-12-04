Raytheon (RTX) se alía con AWS para mejorar el control de misiones y procesamiento de datos en el espacio

Archivo - Misil Tomahawk. - RAYTHEON - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Raytheon, empresa de defensa estadounidense propiedad de RTX, ha firmado este jueves un acuerdo de "colaboración estratégica" con Amazon Web Services (AWS) enfocado en las operaciones de control de misión satelitales y procesamiento de datos.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, Raytheon se encargará de proporcionar a los clientes capacidades espaciales de importancia crítica para sus misiones y que sean necesarias para preservar la seguridad nacional.

La alianza permitirá a Raytheon identificar iniciativas donde implementar soluciones escalables basadas en la nube utilizando los servicios de IA y aprendizaje automático de AWS. Así, se reducirán los costes de las misiones y se aumentará la flexibilidad de los programas pendientes de ejecución.

"Esta colaboración con AWS permite a nuestros equipos acelerar la innovación responsable en materia de IA, aumentar la agilidad manteniendo los más altos estándares de seguridad, optimizar los recursos y reforzar los sistemas para obtener resultados eficaces para nuestros clientes", ha afirmado el vicepresidente de la división de inteligencia, vigilancia y reconocimiento espacial de Raytheon, Erich Hernández-Baquero.

"Esta colaboración une la seguridad, la fiabilidad y los altos niveles de disponibilidad de AWS con la experiencia en sistemas espaciales de Raytheon para crear nuevas posibilidades para nuestros clientes de la industria espacial", ha declarado, por su parte, David Appel, vicepresidente de la sección de AWS dedicada a proporcionar apoyo al Gobierno de Estados Unidos.