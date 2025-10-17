Rebaños de ovejas y cabras volverán a tomar este domingo el corazón de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia

Archivo - Un rebaño trashumante de cabras y ovejas, frente a la Plaza de la Villa - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rebaños de más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras, entre guisanderas y de Guadarrama, volverán a tomar este domingo el corazón de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia.

Los animales serán guiados por los miembros de la Fundación Trashumancia y Naturaleza en una fiesta que se celebra en Madrid desde 1994, con excepción del año pasado, que se canceló debido a la enfermedad bobina de la lengua azul, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Fiesta de la Trashumancia defiende la conservación de las vías pecuarias como corredores ecológicos y llama la atención del importante papel de la trashumancia y la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad, control de incendios forestales y asentamiento de la población rural, entre otros objetivos. El Consistorio ha destacado que el primer registro histórico trashumante data del año 923.

La salida del rebaño de la Casa de Campo será a las 10 horas del domingo, para realizar el itinerario tradicional por puerta del Rey, puente del Rey, paseo de la Virgen del Puerto, parque de Atenas, Cuesta de la Vega, calle Mayor, Puerta del Sol (con llegada prevista a las 12.30 horas), calle de Alcalá y plaza de Cibeles, donde llegarán sobre las 12.45 horas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto con otros miembros de la Corporación, dará la bienvenida al rebaño en la plaza de Cibeles en torno a las 13 horas. Allí se encontrará con pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos, que recogen la 'Concordia de 1418 entre los Hombres y Mujeres Buenos de la Mesta y los procuradores del Concejo de la Villa'.

COMO PAGO, 50 MARAVEDÍS

Una vez leída la Concordia, Carabante recibirá los '50 maravedís al millar', precio que debían pagar los pastores a las autoridades por hacer uso de los caminos ganaderos y cruzar sus términos. La celebración se completará con grupos vestidos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales.

Posteriormente el rebaño volverá a la Casa de Campo por el mismo itinerario a través de la calle de Alcalá, antaño un importante tramo de la Cañada Real Galiana o Riojana, desviada hace años por los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. De hecho, en la plaza de la Independencia aún se mantienen los mojones de piedra de la Cañada Real como recuerdo de la trascendencia ganadera del lugar.

ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE LA TRASHUMANCIA

Todas las actividades están centralizadas en el Centro de Información y Educación Ambiental Casa de Campo, que este año ha organizado un amplio programa dirigido a todos los públicos.

Así, este se dará la bienvenida al rebaño con un recorrido dirigido al público adulto desde las cercanías de la localidad de Pozuelo de Alarcón hasta su entrada en la Casa de Campo por la Puerta del Zarzón. También está previsto un webinario sobre la Red de vías pecuarias nacionales impartido por el responsable del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

El sábado será el día con mayor número de actividades en el CIEA Casa de Campo. La jornada empezará con una exhibición de hilado y torcido de lana, para dar paso al paseo 'Pastores por un día', dirigido a madres y padres con niños mayores de 7 años, para acompañar al rebaño a lo largo de su jornada de descanso por los pastos de la Casa de Campo. La divulgación del mundo de la lana tendrá su continuación con dos ediciones del taller de hilado y afieltrado o un cuentacuentos.

UNA FIESTA REIVINDICATIVA

La Fiesta de la Trashumancia reivindica los derechos que tienen los rebaños de circular por los terrenos de dominio público según establece la Ley 3/1995 de vías pecuarias. Desde entonces, el paso de los rebaños por las calles de Madrid forma parte del calendario tradicional de eventos.

El acto sirve también para la renovación del compromiso del ayuntamiento madrileño de preservar este rico patrimonio de 125.000 kilómetros y 420.000 hectáreas de superficie, protegido desde que el rey castellano Alfonso X creó el Honrado Concejo de la Mesta hace 750 años, en 1273.

En el marco de esta 32º edición del paso del rebaño por Madrid habrá un homenaje de la Institución Libre de Enseñanza al naturalista y conservacionista español Jesús Garzón, impulsor de la recuperación de la trashumancia.

Además, la Fundación Trashumancia y Naturaleza recordará también la próxima celebración del Año Internacional de los Pastizales y Pastores en 2026, declarado por la Unesco para destacar la vital importancia de estos ecosistemas y de las comunidades que las gestionan.