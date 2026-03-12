UNO reclama ayudas directas al combustible y un fondo de cobertura para el transporte ante la guerra en Irán

Surtidos gasolinera. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal UNO Logística ha trasladado al Gobierno la "necesidad ineludible" de adoptar medidas inmediatas y con efecto retroactivo para compensar los impactos negativos derivados del conflicto en Irán.

Entre las propuestas trasladadas al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la reunión urgente de esta mañana se incluyen la implantación de una ayuda directa de 25 céntimos por litro de combustible, independiente del tipo de carburante.

También ha solicitado apoyos por vehículo para toda la cadena de valor del transporte, tanto para camiones como para furgonetas, sin que se aplique el límite de 400.000 euros por empresa establecido en crisis anteriores e insuficiente para compañías con grandes flotas.

Por último, desde UNO se ha planteado la creación de un fondo de cobertura de seguros para el transporte marítimo y aéreo y el refuerzo de los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) en infraestructuras estratégicas, como los puertos de Algeciras o de Valencia o el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para evitar cuellos de botella y asegurar la continuidad de la cadena de suministro.

La patronal ha valorado "positivamente" la disposición mostrada por Cuerpo durante la reunión, quien ha tomado nota de las medidas trasladadas y "subrayando la importancia de mantener un diálogo constante entre la Administración y el sector para reforzar la competitividad de la logística en España", apuntó el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Aranda ha recordado que en estos doce días de conflicto, el precio del combustible se ha elevado un 31%, provocando que los costes del transporte aumenten entre un 12% y un 14%, una situación "especialmente crítica para las pymes".

Cuerpo anunció este jueves después de la reunión con los sindicatos y la patronal que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.