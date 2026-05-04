Reino Unido autoriza a aerolíneas a agrupar vuelos y cancelar rutas sin perder slots para ahorrar combustible

Avión de British Airways en la terminal 5 del aeropuerto de Heathrow en Londres - Yui Mok/PA Wire/dpa

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado este fin de semana un paquete de medidas de emergencia destinadas a flexibilizar la operativa de las compañías aéreas ante el riesgo de una posible escasez de queroseno derivada de la crisis en Oriente Próximo.

Entre las principales novedades, el Ejecutivo permitirá a las aerolíneas cancelar vuelos con semanas de antelación y agrupar pasajeros de distintas frecuencias en un solo trayecto sin que ello suponga la pérdida de sus derechos de despegue y aterrizaje ('slots').

A pesar de que el Ministerio de Transporte ha subrayado que, en la actualidad, "no hay escasez de combustible" ni problemas inmediatos de suministro, la ministra del ramo, Heidi Alexander, ha defendido la necesidad de dotar al sector de "herramientas" para ajustar su programación con antelación.

El objetivo es evitar el caos en los aeropuertos y las cancelaciones de última hora durante la temporada alta de verano, proporcionando "certidumbre a largo plazo" a las familias.

Desde el sector profesional, la asociación de agencias de viajes británicas (ABTA) ha recibido de forma positiva la iniciativa. Su director de Asuntos Públicos, Luke Petherbridge, ha señalado que estas medidas aportan "confianza adicional" a los ciudadanos para que sigan adelante con sus reservas de verano.

No obstante, Petherbridge ha instado al Gobierno a que el proceso de consulta no se limite a las aerolíneas, sino que incluya de forma "holística" a toda la industria, incluyendo turoperadores y agentes de viajes. "El conflicto en Oriente Medio afecta a todo el sector", ha recordado, subrayando la importancia de mantener un diálogo abierto para abordar los desafíos futuros.

SUSPENSIÓN DE LA REGLA DEL 80% DE 'SLOTS'

La legislación presentada introduce una excepción clave en la normativa aeroportuaria. En aeropuertos de alta congestión como Londres-Heathrow o Gatwick, las compañías están obligadas a utilizar al menos el 80% de sus franjas horarias asignadas para mantenerlas la temporada siguiente.

Con el nuevo plan, quedarán exentas de esta obligación si justifican ajustes basados en las posibles restricciones de combustible.

Esta flexibilidad permitirá a las operadoras concentrar a los viajeros de varias frecuencias diarias en un solo avión, optimizando así el consumo de combustible por pasajero.

Asimismo, se priorizarán las rutas con menor conectividad, como ciertos destinos turísticos que no cuentan con vuelos diarios, en detrimento de rutas cortas con múltiples frecuencias que son más fáciles de agrupar.

La medida responde directamente a la inestabilidad en Oriente Próximo. El Reino Unido importa aproximadamente el 65% del queroseno que consume y una parte significativa procede de dicha región.

En paralelo a estas medidas operativas, el Ejecutivo laborista ha confirmado que trabaja estrechamente con refinerías y socios internacionales para "reforzar y diversificar" las fuentes de suministro y reducir la dependencia de las zonas en conflicto.

Asociaciones de consumidores y partidos de la oposición han advertido de que esta medida que permite cancelar y reorganizar servicios podría perjudicar gravemente a los pasajeros, especialmente a aquellos con viajes de corta distancia o vuelos de conexión, que podrían verse reubicados en horarios inconvenientes bajo el pretexto del ahorro energético.