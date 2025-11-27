Remy Cointreau reduce un 31% el beneficio en su primer semestre fiscal

Archivo - Recurso de licores de la compañía francesa Rémy Cointreau. - RÉMY COINTREAU - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rémy Cointreau, el grupo francés productor de coñac, licores y champán, obtuvo un beneficio neto atribuido de 63,1 millones de euros, lo que representa una caída del 31,3% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio precedente.

De su lado, las ventas de la destilería gala sumaron en el semestre 489,6 millones de euros, un 8,3% menos, incluyendo una caída del 12,1% del segmento de coñac, hasta 300,2 millones, mientras que el de licores facturó 182,7 millones, un 0,5% más.

De cara al conjunto del año fiscal, la destilería gala mantiene la previsión de que sus ventas orgánicas oscilarán entre la estabilidad y un aumento de un solo dígito bajo.

"La primera mitad del año fue difícil, pero también marca el comienzo de una nueva era", afirmó el consejero delegado de Remy Cointreau, Franck Marilly, que asumió las riendas de la multinacional a finales del pasado mes de junio.

"A pesar de las dificultades de entorno, seguimos confiando en que volveremos a crecer en la segunda mitad (del ejercicio)", añadió el ejecutivo, que esbozó las líneas maestras para la transformación de la empresa, incluyendo un reequilibrio de los recursos comerciales y una reevaluación del modelo de inversión para enfocar los recursos hacia las principales prioridades, así como mejorar la agilidad en los precios.