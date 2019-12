Renfe cifra en 132 los trabajadores que se suman al paro de CGT que afecta a 11.550 viajeros

Publicado 05/12/2019 17:50:19 CET

Obligó a cancelar 155 trenes

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en 132 el número de sus trabajadores que, a falta del último turno de trabajo, secundó los paros convocados por CGT en la compañía para este jueves, en plena 'operación salida' del puente de diciembre, y que obligaron a cancelar 155 trenes, casi a razón de uno por cada empleado que sumó al paro.

La supresión de estas circulaciones ha afectado a unos 11.550 viajeros de forma directa, 6.300 de ellos usuarios del AVE y otros 5.250, de trenes regionales, según indica la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Fomento.

La operadora ferroviaria cifra en el 2,7% el seguimiento medio de la convocatoria en dos de los tres turnos de paros programados, los del turno de noche y el de día.

En concreto, Renfe detalló que 132 trabajadores se sumaron al segundo turno de paro, al que se desarrolló entre las 11.00 y las 15.00 horas, del total de 4.669 empleados que podían hacerlo, lo que arroja una tasa de seguimiento del 2,8%.

En el turno de noche, la operadora asegura que no siguió la convocatoria ninguno de los 227 ferroviarios que podían haberlo hecho del total de 465 empleados con ese horario de trabajo.

De su lado, CGT eleva este porcentaje hasta el 18,2%. En concreto, indica que 158 trabajadores pararon en el turno de mañana, del total de 864 trabajadores que, según sus datos, tenían opción de sumarse al paro por no contar con carta de servicios mínimos, ni estar de baja o vacaciones, ni ser directivo.

El sindicato, minoritario en el comité de empresa de Renfe achaca estos datos a los "abusivos" servicios mínimos, que "impiden a los trabajadores ejercer el derecho a la huelga". Según sus datos, todo el personal de circulación, intervención y conducción está incluido en los servicios mínimos.

No obstante, tanto la operadora ferroviaria como CGT coincidieron en indicar a Europa Press que la jornada de paro se desarrolló con normalidad, sin incidencias y con cumplimiento de dichos servicios esenciales.

Los servicios mínimos garantizaron el 90% de los trenes AVE y Larga Distancia habituales y el 62,8% de los de Media Distancia (regionales). En el caso de Cercanías, circularon el 50% de los trenes, el 75% en 'hora punta', en el caso de Madrid, y el 48% y el 66%, respectivamente, en el resto de ciudades.

DÍA DE EXCEPCIONAL MOVIMIENTO DE VIAJEROS.

Fomento atribuyó estos servicios esenciales al hecho de que la convocatoria se realizaba en un día de "excepcional movimiento de viajeros" en la que coincidieron "la movilidad propia de una jornada laborable con el inicio del puente y, además, la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid".

No obstante, Renfe no sólo no pudo realizar su tradicional refuerzo de servicio en días punta de movilidad, sino que tuvo que cancelar los trenes no incluidos en mínimos.

Con su convocatoria de paros, CGT denuncia las "privatizaciones y externalizaciones" que considera se están realizando en el ferrocarril y la "falta de personal" de Renfe y Adif por la jubilación de sus "envejecidas plantillas". El sindicato tiene prevista otra jornada de huelga el día 20, en víspera de la Navidad.