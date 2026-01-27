Repsol abre una investigación para esclarecer el origen del incendio en su complejo industrial de Cartagena

Vista del incendio en las instalaciones de Repsol del Polígono Industrial de Escombreras, a 26 de enero de 2026, en Escombreras, Cartagena, Murcia (España). La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia ha activado este - Martín C. - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Repsol ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio originado este lunes por la tarde en la unidad de topping 3 de su complejo industrial de Cartagena (Murcia), según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, el incendio, por el que no hubo que lamentar daños personales, se declaró sobre las 17.50 horas y quedó extinguido con medios propios de la empresa a las 23.05.

Este martes, el complejo industrial está trabajando "con normalidad". Desde Repsol han agradecido a los empleados que participaron en la incidencia "su compromiso y profesionalidad", que permitió sofocar el incendio con medios propios, así como a los organismos públicos, entidades y colectivos vecinales que ofrecieron su ayuda".

Repsol ha señalado que, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, puso en marcha sus planes de emergencia, que funcionaron "correctamente".