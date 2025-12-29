Repsol alcanza las 1.500 estaciones de servicio con combustible 100% renovable, el 40% de su red

Archivo - Surtidores de combustible en la Estación de servicio Alfonso XIII de Repsol - REPSOL - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Repsol cierra el año 2025 alcanzando las 1.500 estaciones de servicio que suministran ya su Diésel Nexa origen 100% renovable, con lo que la energética cumple el objetivo marcado en la actualización de su plan estratégico 2024-2027.

En concreto, la energética suma un total de 1.429 estaciones en España y otras 71 en Portugal, con lo que ofrece así combustible renovable en más del 40% de su red, posicionándose como la "más relevante de Europa en combustibles 100% renovables, alcanzando más de 210 millones de litros vendidos en lo que va de año", según informó la compañía.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz señaló que así demuestra que "la descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables es viable en los motores de combustión", vehículos que representan un 97% del parque móvil tanto español como europeo y un 87% de las ventas en España en lo que va de año.

El director general de Cliente de Repsol, Valero Marín, consideró que alcanzar este hito "representa un avance clave" en la estrategia del grupo para descarbonizar el transporte y reafirma su "compromiso con la reducción de emisiones de CO2 y con la ampliación de soluciones para la movilidad de nuestros clientes".

"Seguiremos trabajando para ofrecer todas las alternativas energéticas que mejor se adapten a sus necesidades, contribuyendo así a una movilidad alineada con la transición energética", dijo.

EL COMBUSTIBLE DE MÁS ALTA GAMA.

El Diésel Nexa origen 100% renovable, identificado por su color rosa, es el combustible de más alta gama de Repsol, ya que cuenta con una formulación exclusiva que optimiza las prestaciones, alarga la vida del motor y está diseñado para todos los motores diésel.

Asimismo, está producido a partir de materias primas de origen renovable y, con la tecnología actual, ya permite reducir la huella de carbono hasta un 90% en comparación con el de origen fósil al que sustituye, gracias a la menor intensidad de carbono del combustible renovable por su origen orgánico.

Para descarbonizar la movilidad, Repsol apuesta por un modelo que combine todas las soluciones que reduzcan las emisiones, como los combustibles renovables, la electrificación, el AutoGas y el hidrógeno renovable que la compañía está desarrollando.

La compañía indicó que su visión es que "todas las opciones energéticas, incluidos los combustibles convencionales combinados con motores ultraeficientes, deben tenerse en cuenta para garantizar el suministro, cubrir las necesidades de cada cliente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más rápida y eficiente en coste posible".

En este sentido, Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena. En concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable.

En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.

Asimismo, suma la gasolina de origen 100% renovable, desarrollada por Repsol tras más de dos décadas de investigación, la Gasolina Nexa 95, el producto de mayor calidad de 95 octanos de la compañía, que incorpora una formulación exclusiva diseñada en el Repsol Technology Lab y producida en el complejo de Tarragona. Este combustible ya está disponible en 30 estaciones de servicio en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón.