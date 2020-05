Los restaurantes Aarde, Ramses, Apura, Raimunda y Rubaiyat reabren sus terrazas en la Fase 1

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los restaurantes Aarde y Origen (Grupo El Paraguas), Cappuccino Grand Café (Grupo Cappuccino), el multiespacio Ramses y la taberna Patio de Leones (Grupo Ramses), todos ubicados en la Puerta de Alcalá, han iniciado la desescalada diseñada por el Gobierno con la apertura de sus terrazas este lunes coincidiendo con la entrada de Madrid en la Fase 1 de la desescalada.

En concreto, la apertura de las cinco terrazas ha tenido lugar este mediodía de forma simultánea con el aforo permitido, según las directrices del Gobierno, así como con las medidas higiénicas y de seguridad interpersonal debidamente adoptadas e implantadas.

De esta forma, se reducirá el aforo de las terrazas al 50% de las mesas y con distancia de al menos dos metros de separación. Además, no habrá cartas físicas de uso común, se utilizará mantelerías de un solo uso, el pago se realizará con tarjeta y se garantizará una extrema limpieza y desinfección de todo su equipamiento.

Por su parte, el restaurante brasileño Rubaiyat, especializado en carnes, también ha elegido este lunes al igual que 'Baby Grill', su hermano pequeño, para reabrir sus terrazas, cumpliendo todos los preceptos de seguridad marcados por el Gobierno.

De esta forma, ambos locales apuestan por la limitación del aforo al 50% de las mesas, con distancia de al menos dos metros entre una y otra, cartas QR, servilletas y cubiertos entregados a cada cliente guardados al vacío, pago con tarjeta y asegurando una extrema limpieza y desinfección de todo su equipamiento.

Por su parte, Apura, la 'sanguchería' del chef Mario Céspedes, propietario de Cilindro y Ronda 14, ha regresado también a la actividad con la reapertura de su terraza con 10 mesas y manteniendo tanto la distancia de seguridad como todas las medidas de higiene necesarias para garantizar la seguridad de sus comensales.

Además, al igual que han hecho muchos restaurantes para paliar el cierre de sus restaurantes por la crisis del coronavirus, Apura también ha lanzado, hasta que pueda abrir con total normalidad, su servicio de 'delivery' y de 'take way'.

MÁS APERTURAS A LO LARGO DE LA SEMANA

Muchos restaurantes madrileños están ultimando estos días la apertura de sus terrazas como es el caso El Jardín de Alma, un nuevo restaurante en la capital que tiene previsto abrir el próximo 28 de mayo en pleno Arturo Soria en uno de los vergeles más famosos de la ciudad.

Unos días más tarde, concretamente el 4 de junio, Raimunda, del Grupo La Fábrica, tiene previsto la reapertura de su terraza en los jardines de la Casa de América, bajo estrictas medidas sanitarias con distancia entre mesas de dos metros, capacidad máxima en un primero momento para hasta 50 personas con un único turno en la hora de la comida y diferentes turnos en la cena, exceptuando los fines de semana que habrá dos turnos, tanto a medio día como por la noche.

Además, Raimunda ha implementado un sistema de cartas electrónico a través de un código QR y cartas desechables para aquellos que prefieran este formato.

Los hoteleros madrileños han cifrado en un 10% la apertura de las terrazas de los restaurantes en la Fase 1 de la desescalada planteada por el Gobierno central, según las estimaciones realizadas por Hostelería Madrid.

Así lo han extraído de una encuesta realizada a sus encuestados, en la que han recogido, además, que el 60% tiene intención de hacerlo en la fase 2, mientras que el 30% restante en la 3. Los que no abren lo hacen porque sus terrazas son "demasiado pequeñas", porque "no les resulta rentable" que los trabajadores salgan del ERTE o porque la Junta Municipal no ha respondido a su solicitud.