Ric Energy adquiere un proyecto de almacenamiento en Italia y alcanza una cartera de 720 MW en el país

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ric Energy ha adquirido un proyecto de sistema de almacenamiento energético con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de 200 megavatios (MW), ubicado en un punto estratégico de la red eléctrica italiana, en la región de Apulia, alcanzando una cartera de 720 MW de esta tecnología en el país, informó la compañía.

En concreto, el proyecto está ubicado en una de las zonas clave de la red de transmisión nacional y ofrecerá servicios de flexibilidad y balanceo.

Con una capacidad prevista de 1.600 megavatios hora (MWh) y una fecha objetivo de puesta en marcha en el tercer trimestre de 2028, se convertirá en uno de los activos de almacenamiento de referencia en la región de Apulia.

El consejero delegado Internacional de RIC Energy, Luis Moya, señaló que Italia se ha convertido "en uno de los mercados de almacenamiento más relevantes de Europa", con unas necesidades para el sistema, según Terna -el gestor del sistema de transmisión eléctrica del país- de unos 50 gigavatios hora (GWh) de nueva capacidad de almacenamiento para 2030.

"En este contexto, reforzar nuestra presencia en zonas críticas de la red es esencial para apoyar la creciente penetración de las energías renovables", dijo.

Con esta adquisición, el 'pipeline' de desarrollo de Ric Energy en Italia alcanza los 942 MW. "Este proyecto nos sitúa exactamente donde la red de transmisión italiana más necesita capacidad flexible", destacó el 'country manager de Ric Energy en Italia, Giuseppe Fusco.