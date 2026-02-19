Roland Berger invierte en una nueva 'startup' de IA colaborativa enfocada a la industria

Archivo - La Inteligencia Artificial, una herramienta "estratégica" - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Roland Berger ha apostado por la nueva 'startup' de inteligencia artificial (IA) del emprendedor Jonas Andrulis como única firma inversora en este innovador proyecto, según ha informado este jueves.

La nueva compañía desarrolla tecnología para afrontar un desafío fundamental en las aplicaciones industriales de la IA: integrar la experiencia y el criterio experto humano en procesos organizativos complejos impulsados por inteligencia artificial.

"Muchas empresas están implementando inteligencia artificial sin lograr las ganancias de productividad esperadas", ha señalado el fundador y consejero delegado de la startup, Andrulis.

En concreto, ha avanzado que están desarrollando un nuevo tipo de IA colaborativa que integra sistemáticamente la experiencia humana y está diseñada específicamente para entornos empresariales complejos.

Además de ser el único inversor de la 'startup9, "con un desembolso de doble dígito en millones de euros, la consultora global desempeñará un papel operativo activo en el desarrollo y escalado de la compañía", ha explicado la empresa.

Como parte de este compromiso, el socio director global de Roland Berger, Stefan Schaible, asumirá el cargo de director de operaciones (COO) de la startup, donde será responsable de construir la organización y comercializar la nueva tecnología de IA.