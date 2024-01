Rompiendo mitos: la banca como agente esencial tanto para la economía como para la sociedad

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuando se trata de estereotipos, la banca suele salir más perjudicada que beneficiada. Situaciones como la crisis financiera de 2008, la invasión rusa de Ucrania o el desplome de algunos bancos a comienzos de año han provocado una pérdida de confianza por parte de la población española hacia las grandes entidades financieras y hacia sus gestores, a pesar de lo que arrojan los datos.

De acuerdo con las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, España liderará en el periodo 2023-2024 el crecimiento económico entre los principales países desarrollados, gracias a los efectos de las políticas económicas adoptadas en los últimos años.

Entre ellas, la que atañe a la colaboración de las entidades financieras para la financiación público-privada, como fueron los préstamos ICO concedidos para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 entre las empresas españolas.

A pesar de las percepciones erróneas, los bancos no son entidades puramente enfocadas en sus beneficios. Su prosperidad está ligada al crecimiento económico y al bienestar general. Actúan como facilitadores de crédito a la economía real, garantizando la estabilidad del sistema financiero y contribuyendo a la seguridad en los sistemas de pago.

Para comprender el papel esencial de la banca tanto en la economía como en la sociedad es crucial romper con los mitos y estereotipos arraigados a la creencia popular.

MÁS QUE UN FACILITADOR ECONÓMICO

Desde su origen, la razón de ser de los bancos ha sido la de acompañar a las personas y los negocios en sus momentos vitales a través de la financiación y el asesoramiento y, con ello, impulsar la transformación de la economía. En la actualidad, los motivos que hicieron necesaria la creación de los bancos hace siglos siguen todavía vigentes y su contribución al progreso social es muy tangible.

Sin la presencia de las entidades financieras en la economía, no existiría la inversión privada. En este escenario, las familias no podrían acceder a la financiación necesaria para tener una vivienda y las empresas no tendrían capacidad de financiarse para crecer. Esta es la forma más destacada en la que un banco contribuye a la sociedad.

Además, en los últimos años, la banca ha tenido que transformarse para atender a sus clientes ofreciendo una combinación de canales remotos y presenciales, y poniendo el foco en la parte humana de la relación.

APOYO A LOS COLECTIVOS VULNERABLES

De hecho, las entidades financieras canalizan gran parte de sus esfuerzos a velar por la parte humana de la relación con sus clientes, teniendo en cuenta a aquellos en situación de vulnerabilidad y trabajando para encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades.

Ejemplo de esto último son los acuerdos de colaboración con patronales bancarias que entidades como BBVA han firmado para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales despobladas mediante la instalación de cajeros automáticos y otras medidas específicas con el fin de potenciar su desarrollo.

Asimismo, los bancos y sus fundaciones cuentan con décadas de experiencia en la gestión de ayuda a los colectivos más vulnerables, con profesionales y voluntarios repartidos por toda España cuya labor principal es mantener la cohesión de personas que, por distintas razones, no pueden acceder a las ayudas por los canales habituales.

TRANSPARENCIA, DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL CLIENTE

Otro de los mitos más extendidos en el saber popular es la creencia de que los bancos operan en la sombra, siendo las comisiones bancarias uno de los principales enemigos de los consumidores.

Sin embargo, desde hace unos años, algunos bancos no están cobrando gastos por la cuenta del cliente si este está vinculado a la entidad de alguna forma (domiciliando la nómina, los recibos o contratando algún otro producto). Además, para reforzar este ejercicio de transparencia, muchos bancos abogan por ofrecer toda la información necesaria de forma clara a los clientes, que puedan acceder a ella desde sus dispositivos móviles mediante aplicaciones.

En este sentido, los bancos españoles han dado un salto de gigante hacia la digitalización de sus productos y servicios, acompañando e impulsando al mismo tiempo el nivel de digitalización de sus clientes.

En un entorno de rápida innovación, la confianza de los usuarios en la custodia de sus datos personales hace que los bancos sean figuras fundamentales en el ámbito de la protección de datos y ciberseguridad, desempeñando un papel educativo crucial para evitar fraudes.

Por otro lado, la banca también está inmersa en el ecosistema emprendedor, acelerando startups y fomentando la innovación no solo desde la financiación, sino también desarrollando iniciativas de asesoramiento o proporcionando habilidades y competencias al emprendedor.

COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN

Una de las misiones, quizá, más desconocidas de la banca es la de agente comprometido con la reducción de la huella de carbono. Si bien el sector financiero no es uno de los más contaminantes, sí tiene la capacidad para que las industrias contaminantes emitan menos dióxido de carbono a la atmósfera.

Lo hace mediante la movilización de financiación hacia nuevas tecnologías de descarbonización que aún no son rentables, y hacia las que ya lo son para que sean escalables; y, por otro lado, financiando a aquellos sectores más intensivos en emisiones en su transición hacia un modelo descarbonizado.

La segunda vía es el asesoramiento y acompañamiento de sus clientes hacia una economía descarbonizada, más sostenible e inclusiva.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN

Por último, los bancos y sus fundaciones también son agentes del progreso de la sociedad mediante el fomento de la investigación, la ciencia y la educación.

Por ejemplo, la Fundación BBVA, a través de iniciativas como los Premios Fronteras del Conocimiento y las becas Leonardo, centra su actividad en el análisis de cuestiones emergentes en cinco áreas estratégicas: medio ambiente, biomedicina y salud, economía y sociedad, ciencias básicas y tecnología, y cultura.

En estas áreas, desarrolla y financia proyectos de investigación; facilita la formación avanzada y especializada mediante becas, cursos, seminarios y talleres; concede premios a investigadores y profesionales que hayan contribuido significativamente al avance del conocimiento; y comunica y difunde dicho conocimiento mediante publicaciones, debates y conferencias.