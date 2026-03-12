Rosa Rodríguez Rico, de Securitas Direct, presidirá Multinacionales con España

Rosa Rodríguez Rico, de Securitas Direct, residirá Multinacionales con España - MULTINACIONALES CON ESPAÑA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de Asesoría Jurídica, Regulación y Relaciones Institucionales para Iberia, Italia y Latinoamérica de Securitas Direct, Rosa Rodríguez Rico, presidirá los próximos cuatro años Multinacionales con España, ha informado la asociación en un comunicado.

La llegada de Rodríguez Rico a la presidencia se produce después de que la Junta Directiva de Multinacionales con España, asociación empresarial que agrupa a 55 multinacionales con presencia en el país, haya decidido por unanimidad que la presidencia recayera en Securitas Direct.

La asociación ha señalado que desde su incorporación a Securitas Direct, en 2014, Rodríguez Rico ha sido pieza clave en la expansión legal y regulatoria en mercados estratégicos.

En 2018, asumió la posición de Deputy General Counsel y directora de Regulación y Asuntos públicos de Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct "consolidando una visión global que ahora pondrá al servicio de la asociación". Previamente, desarrolló su carrera en compañías como Vodafone, PwC y Jazztel, lo que, según la empresa, "refuerza un perfil transversal y estratégico".

Tras su nombramiento, Rosa Rodríguez Rico ha afirmado que es "un honor asumir este reto en un momento clave de transformación para la economía española". "Desde Multinacionales con España seguiremos trabajando para consolidar a nuestro país como un destino preferente para la inversión extranjera fomentando un entorno que promueva la innovación, el talento, la seguridad jurídica y la sostenibilidad como motores de crecimiento", ha señalado.

La nueva estructura de gobierno de la asociación "refleja la diversidad y el peso de las multinacionales en el tejido económico español", ha afirmado la entidad. La Junta Directiva contará en la vicepresidencia con Heineken España, representada por Pablo Mazo. Por su parte, Amazon asumirá la secretaría general en la figura de Eva Pérez; mientras que ING, representado por Nacho Rodríguez, ocupará la tesorería.

Completan este órgano de gobierno 21 vocales, entre los que se encuentran representantes de Accenture, Paloma Cabrera; Apple, María Castiella; Burson, Antonio Sánchez; Deloitte, Antonio Belmonte; Diageo, Ricardo Hernández; Expedia Group, Iban Rabasa, y Google, Miguel Escassi.

También forman parte David Miguel Ortega-Peciña, de HP; Paulina Sánchez del Río, de HSBC; Alfonso González, de IBM; Marisol Mobellán, de Ikea; Macarena Barragán, de JTI; Pilar Roch, de Kyndryl; Javier López Zafra, de L*Oréal; Dolores González, de Octopus Energy; Montse Escudero, de Omnicom PR Group; Gonzalo Salafranca, de Philip Morris; Cristina Tobías, de P&G; Jorge Morillo, de SAP; Ida Gutiérrez de Escofet,de Radisson Hotel Group y Domingo Sánchez, de Siemens.

Multinacionales con España es una asociación empresarial que agrupa a 55 multinacionales con presencia en el país. Su objetivo es fomentar el conocimiento de la contribución social, económica y medioambiental de las multinacionales extranjeras en España.

Su labor impulsa a España como destino inversor de referencia, por disponer de un marco estable, favorable y competitivo con una participación positiva, propositiva y proactiva en la agenda pública española.

Según ha señalado la entidad, la asociación ayuda a potenciar un entorno propicio para la atracción y el crecimiento sostenible de las empresas multinacionales de capital extranjero en España. De este modo, contribuye al progreso económico y social del país, promoviendo una prosperidad conjunta y sostenible.