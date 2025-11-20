Sacyr construirá en La Paz de Madrid la unidad que albergará las máquinas contra el cáncer de Amancio Ortega

Infografía de la nueva Unidad de Protonterapia en el Hospital La Paz - SACYR

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sacyr se ha adjudicado un contrato para construir la nueva unidad de Protonterapia del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que albergará los equipos que donó la Fundación Amancio Ortega para reforzar el tratamiento oncológico de los hospitales españoles, especialmente en pacientes pediátricos.

El presupuesto de las obras que ejecutará Sacyr asciende a 16,5 millones de euros, según ha informado en un comunicado la compañía, que ya ha participado en otros grandes contratos hospitalarios en Madrid, como el 12 de Octubre o el Gregorio Marañón.

El nuevo edificio en La Paz se ubicará junto al actual edificio de extracciones y se integrará plenamente en el entorno del hospital. Su núcleo será un búnker que albergará el equipo de protonterapia, conectado tanto al hospital como al edificio anexo mediante una pasarela en la planta primera.

Además del búnker, el proyecto prevé la construcción de áreas asistenciales que incluirán consultas médicas, zonas de diagnóstico y planificación, espacios para la preparación de pacientes, áreas de trabajo para profesionales sanitarios y zonas de formación. También se han proyectado cuartos técnicos adosados al búnker, que alojarán los equipos e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la unidad.

Sacyr defiende que el diseño de la nueva Unidad de Protonterapia se ha concebido con un enfoque centrado en la experiencia del paciente, especialmente en los más pequeños, teniendo en cuenta en cuenta variables lumínicas, acústicas, espaciales, cromáticas, climáticas, energéticas y funcionales para crear "un entorno amable y confortable, orientado al bienestar".

Dado que un alto porcentaje de los pacientes que previsiblemente recibirán este tratamiento son niños, el proyecto incluye una zona de espera con área de juegos infantiles y tres boxes de anestesia para menores, espacios que estarán tematizados para reducir la ansiedad y permitir el acompañamiento familiar hasta el momento de la sedación.

En octubre de 2021, la Fundación Amancio Ortega acordó con el Gobierno de España y varias comunidades autónomas una donación de 280 millones de euros para instalar diez aceleradores de protones en el sistema público de salud. En Madrid, además del de La Paz, también se instalará otro en Fuenlabrada.

EXPERIENCIA DE SACYR

Sacyr ha construido más de 80 hospitales y centros de salud en siete países, que suman más de 18.000 camas. Entre los proyectos más destacados en España se encuentran el Hospital Universitario del Henares, el Hospital Infanta Cristina de Parla o el Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid, así como el Hospital Universitario Central de Asturias o el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

A nivel internacional, destaca el Hospital Regional de Antofagasta en Chile y el Hospital Sótero del Río, que será el más grande del país y uno de los mayores de América Latina, con 710 camas y 44 pabellones quirúrgicos.

En Italia, Sacyr participa en la construcción del Parque de la Salud de Turín, un complejo hospitalario y universitario de 175.000 metros cuadrados que dará servicio a más de 300.000 personas.