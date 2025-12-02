Sánchez manda un mensaje de tranquilidad ante los casos de peste porcina y buscará exportar a terceros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un mensaje de "prudencia y tranquilidad" ante los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña, con cuyas autoridades se está trabajando para "extinguir" el foco que se ha detectado de esta enfermedad.

"Y para ello estamos reforzando las medidas de bioseguridad, los controles, también gracias a la colaboración con el sector y, por supuesto, el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias para poder acotar en todo lo que podamos este foco", ha subrayado el presidente en una entrevista en el espacio 'Cafè d'idees' de TVE recogida por Europa Press.

Asimismo, Sánchez ha destacado la importancia de mantener abiertos los mercados, más allá del europeo, para la exportación del porcino.

En este sentido, ha considerado "una muy buena noticia" que un mercado "muy relevante" como el chino haya anunciado que seguirá comprando porcino español, salvo aquellos productos que vengan de la provincia de Barcelona, que es donde está ahora localizado el foco de peste porcina africana.

"Es importante que los ciudadanos sepan, y sobre todo el sector, que nosotros les vamos a apoyar, que estamos ahora mismo en lo importante, que es en sofocar este foco y a partir de ahí garantizar el acceso a terceros mercados", ha concluido.