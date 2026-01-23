Santa Bárbara adjudica a Oesía un contrato para modernizar la optrónica de la torreta de los blindados Pizarro

Archivo - I-D: el presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells, y el director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems, Alejandro Page, firman un acuerdo en el marco del PEM de modernización de los blindado - GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha adjudicado al Grupo Oesía un contrato para actualizar la optrónica de las torretas de los blindados de infantería Pizarro del Ejército de Tierra.

Este contrato se enmarca en el programa de modernización militar adjudicado a Santa Bárbara Sistemas por 264 millones de euros el pasado 15 de diciembre y formalizado el día 30 del mismo mes por el Ministerio de Defensa, si bien no se ha desvelado el importe que recibirá Oesía por los trabajos que realizará a través de su filial Tecnobit, especializada en electrónica avanzada.

Sin embargo, se sabía ya desde mediados del pasado octubre que Santa Bárbara Sistemas se encargaría del desarrollo de este programa debido a que el Estado le concedió un préstamo de 176 millones de euros al 0% de interés para prefinanciar los trabajos.

"Santa Bárbara Sistemas ha iniciado ya la modernización integral del vehículo en su centro de excelencia de apoyo al ciclo de vida de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una instalación única en Europa por su capacidad para acometer proyectos de modernización complejos con inmediatez y profundidad técnica", ha detallado la empresa propiedad de General Dynamics.

"Desde este centro, la compañía ejecutará una renovación completa de los vehículos incluyendo mejoras en la optrónica de la torre como uno de los paquetes de trabajo clave. Es para este alcance para el que Santa Bárbara Sistemas ha decidido contar con Tecnobit-Grupo Oesía, cuyo centro de producción en Valdepeñas (Ciudad Real) está considerado como uno de los estandartes de la industria nacional", ha añadido.

La empresa también ha hecho hincapié en que Tecnobit aportará al programa de modernización de los Pizarro un "producto de última generación", así como capacidades de ingeniería, producción y soporte al ciclo de vida que ya están siendo aplicados en diversos proyectos nacionales e internacionales.

En este contexto, el director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, Alejandro Page, ha resaltado que la disponibilidad de capacidades inmediatas de la compañía y su "enfoque colaborativo" ha facilitado la puesta en marcha del proyecto en un "tiempo récord".

El Ministerio de Defensa argumentó en la adjudicación de este programa para modernizar los blindados Pizarro que Santa Bárbara Sistemas es la única empresa capacitada desde un punto de vista técnico para su desarrollo.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, ha resaltado que este contrato supone un "impulso decisivo" para reforzar su "liderazgo" en optrónica de última generación, "una superioridad que ha sido reconocida por múltiples empresas sistemistas españolas y europeas".