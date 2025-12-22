El sector del caravaning se consolida con 20.000 vehículos en las carreteras y un impacto de 25 millones

Archivo - Caravaning - ASEICAR - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del caravaning en España continúa su tendencia al alza y se prepara para una campaña de Navidad de gran actividad. Según los últimos datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), se estima que cerca de 20.000 vehículos, entre autocaravanas y campers, recorrerán las carreteras nacionales durante estas fechas.

Esta movilización masiva se divide equitativamente entre el mercado de alquiler y el de propiedad. En los últimos meses, las empresas del sector han registrado más de 10.000 reservas para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero.

A esta cifra se suman otros 10.000 vehículos pertenecientes a usuarios particulares que también han elegido estas fechas para desplazarse por toda la geografía española.

El impacto económico de este movimiento será significativo para las economías locales, con un desembolso total previsto que superará los 25 millones de euros.

Los usuarios de este tipo de vehículos realizarán una estancia media de siete días, con un gasto promedio por autocaravana de 180 euros diarios. Este presupuesto se distribuye principalmente en gastos de combustible, restauración y compras en pequeños comercios de las zonas visitadas.

En cuanto a los destinos preferidos, el sector detecta un cambio de hábito respecto a las rutas estivales de costa.

Durante estas Navidades, los autocaravanistas apuestan mayoritariamente por las estaciones de esquí, que han adaptado sus infraestructuras con áreas específicas de pernocta. Asimismo, las rutas vinícolas, el senderismo y la visita a ciudades con mercadillos navideños tradicionales destacan como los principales reclamos para familias, parejas y grupos de amigos

El presidente de ASEICAR, José Manuel Jurado, ha destacado que estas cifras demuestran que el caravaning ha logrado la desestacionalización.

Según Jurado, ya no se trata solo de una tendencia veraniega, sino de una forma de disfrutar del turismo durante todo el año, "especialmente atractiva para los aficionados a la montaña que encuentran en la autocaravana una flexibilidad superior a la de otras opciones de viaje".

Finalmente, la patronal subraya el papel fundamental que este tipo de turismo desempeña en la dinamización de los pequeños municipios.

El crecimiento del sector está otorgando un mayor peso económico a las localidades rurales y ciudades que reciben a estos viajeros, quienes buscan libertad de horarios y un contacto directo con la naturaleza sin renunciar a la oferta cultural y gastronómica del país.