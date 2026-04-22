El sector de las legumbres aumenta en España la producción a 97 millones de toneladas entre 2016 y 2024

Archivo - El sector de las legumbres aumenta la producción de 88 a 97 millones de toneladas entre 2016 y 2024. - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Legumbristas de España (ALE) ha aumentado la producción de 88 a 97 millones de toneladas entre 2016 y 2024, impulsada por el incremento del consumo en la última década, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Este crecimiento ha marcado el décimo aniversario de la declaración de 2016 como el Año Internacional de las Legumbres, una iniciativa que ha logrado transformar la percepción pública de este superalimento.

En un contexto marcado por los retos medioambientales, las legumbres se perfilan como "cultivos indispensables", ya que su principal "ventaja agronómica" radica en su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico mediante simbiosis con bacterias del suelo.

Desde el punto de vista nutricional, las legumbres son, además, una "excelente" fuente de proteínas de origen vegetal, fibra dietética, vitaminas del grupo B y minerales esenciales como hierro, potasio, magnesio y zinc.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha subrayado que la sustitución de otras fuentes de proteínas por legumbres "ayuda a limitar la ingesta de grasas saturadas".

En el ámbito europeo, España ha destacado como uno de los "principales países consumidores" de este alimento. Sin embargo, los datos del Ministerio de Agricultura han revelado que la producción nacional sigue siendo "muy dependiente de las condiciones climatológicas".

LA PRODUCCIÓN CAE EN 2025

En cambio, en 2025 España produjo 110.000 toneladas de legumbres para consumo humano, frente a las 127.000 toneladas de 2024, una cifra que evidencia la "necesidad de seguir fomentando el cultivo local" para satisfacer la demanda interna.

Por eso, la FAO ha colaborado recientemente con la Junta de Castilla y León en iniciativas como el Día Mundial de las Legumbres, bajo el lema 'Legumbres del mundo: De la modestia a la excelencia', cuyo objetivo es consolidar el posicionamiento de las legumbres en la "alta cocina".