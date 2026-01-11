SEPI encarga a Accenture el nuevo sistema de seguimiento y control de las empresas con participación estatal

Archivo - Sede de la SEPI, a 7 de febrero de 2025, en Madrid (España). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una empresa pública española que tiene como finalidad la gestión de las participaciones empresariales de titularidad públi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal brazo inversor del Gobierno, ha contratado por casi 1,6 millones de euros los servicios de la consultora Accenture para desarrollar una herramienta que sustituya al actual sistema de seguimiento empresarial que utiliza la entidad, denominado 'Seyconet' y el cual está obsoleto.

"El actual sistema es un desarrollo propio que, aunque cumple su objetivo, presenta problemas de rendimiento y flexibilidad en procesos tales como la carga masiva de datos, la incorporación y consolidación de información, la simulación y actualización de diferentes variables, la falta de agilidad en el cálculo, etc., dada la obsolescencia tecnológica de la herramienta", detalla la SEPI en el pliego de prescripciones técnicas del contrato adjudicado a Accenture.

En ese mismo documento se indica que el nuevo sistema a implantar deberá dar respuesta funcional a todos los procesos de planificación, seguimiento y control de las empresas participadas por el Estado a través de la SEPI.

De este modo, Accenture se encargará de las herramientas y trabajos necesarios para el análisis, diseño, desarrollo, migración, adaptación, configuración, parametrización, integración, formación, documentación, gestión del cambio, mantenimiento, asistencia y atención a usuarios de un nuevo sistema de planificación, seguimiento y control de las empresas participadas por la SEPI.

La documentación del portal de contratación del Estado consultada por Europa Press recoge asimismo que a la licitación también se presentaron Inetum, Quistor Spain, Stratesys Technology Solutions, Timestamp Solutions and Consulting e Indra, compañía esta última de la que la SEPI posee un 28%.