EEUU lanza investigaciones comerciales contra la UE, China y otras economías

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado investigaciones al amparo de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 sobre "las acciones, políticas y prácticas" de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, lo que podría permitir a la Administración Trump imponer gravámenes a las importaciones de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los "aranceles recíprocos" de abril de 2025.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ha indicado que estas investigaciones contra algunos de sus principales socios comerciales examinarán las acciones, políticas y prácticas de estas economías en relación con el exceso de capacidad y producción estructural en los sectores manufactureros.

De tal modo, determinarán si dichas acciones, políticas y prácticas son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

"Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estar exportándonos sus problemas de exceso de capacidad y producción", declaró Greer, para quien estas investigaciones subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses.

"En numerosos sectores, muchos socios comerciales de EEUU producen más bienes de los que pueden consumir internamente. Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadounidense existente o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habrían puesto en marcha", defendió el funcionario estadounidense, advirtiendo de que EEUU ha perdido una capacidad de producción nacional sustancial o se ha quedado "preocupantemente rezagado respecto a sus competidores extranjeros" en muchos sectores.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 está diseñada para abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense y puede utilizarse para responder a prácticas injustificables, irrazonables o discriminatorias de gobiernos extranjeros que obstaculizan o restringen el comercio de EEUU.

Al iniciar una investigación, el Representante Comercial de los Estados Unidos debe solicitar consultas con las economías cuyos actos, políticas o prácticas se investigan. A tal efecto, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) ha solicitado consultas con los gobiernos de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

El plazo para presentar comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026. Para garantizar su consideración, las personas interesadas deben presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia a la audiencia y un resumen del testimonio antes del 15 de abril de 2026. La USTR celebrará una audiencia sobre estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026.

"Los esfuerzos de reindustrialización de la Administración Trump siguen enfrentándose a importantes desafíos debido al exceso estructural de capacidad y producción de las economías extranjeras en los sectores manufactureros", apostilló Greer.

Desde el pasado 24 de febrero, Washington comenzó a implementar un nuevo arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Donald Trump al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.

Este arancel del 10% se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período de 150 días a partir de las 00:001 horas (Este) del 24 de febrero.

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apuntó que durante el periodo de 150 días se analizarán diversas alternativas para los aranceles como las recogidas bajo las secciones 301 y 232, anticipando que, al cabo de esos cinco meses, "las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior".