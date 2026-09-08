Los sindicatos "pausan" la huelga tras reunirse con Airbus pese a la votación realizada entre la plantilla

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del comité de huelga de Airbus han decidido "pausar" a partir de mañana el paro indefinido iniciado el 25 de agosto pese a la votación de la plantilla a favor de continuar con el mismo a raíz de la reunión mantenida este martes con la compañía, la cual se ha remitido a la propuesta realizada el 4 de septiembre.

"Con esta información, y a la vista de los centros que han votado 'pausar' (volver a la actividad aun siguiendo vigente la convocatoria de huelga) y de los resultados globales tan ajustados a favor de 'no pausar' la huelga en número de personas, las circunstancias obligan a 'pausar' el conflicto en las puertas a partir de mañana miércoles 9 de septiembre y dejar espacios de encuentro en asambleas", según un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Los empleados de Airbus España que han votado en la asamblea habían decidido seguir este martes con la huelga indefinida con un 51,23% de los votos a favor en el cómputo global de todas las plantas frente al 48,7% que ha optado por pausar las movilizaciones, una diferencia de 67 votos, a la espera de que se celebre este mes de septiembre el referéndum sobre la última propuesta de la compañía.

Así lo confirmaron fuentes sindicales a Europa Press, después de que el centro de San Pablo (Sevilla) fuera el último en votar tras los problemas técnicos del lunes, el cual ha elegido mantener la movilización con 266 votos, al contrario que en Cádiz (94,3% por el sí), Illescas (59,7%), Tablada (60,2%) y Albacete, aunque este último votó el pasado viernes.

Así, San Pablo se une a Getafe, el principal centro a nivel nacional, cuyos trabajadores decidieron este lunes mantener los paros, según el 46,2% de los encuestados, frente al 45,4% que se mostró contrario.

Estas votaciones se producen después de que Airbus y varios sindicatos, entre ellos, ATP, CCOO y SIPA, que suman mayoría de representación de los trabajadores, alcanzasen el viernes un principio de acuerdo para desbloquear el actual conflicto laboral. El Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, medió en una reunión de urgencia entre los sindicatos y el consejero delegado de la empresa, Guillaume Faury.

TÉRMINOS DEL ACUERDO

Entre las claves económicas de la nueva oferta, destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95%, distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras que en materia laboral mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

En este escenario, los sindicatos celebrarán asambleas informativas con su afiliación y la plantilla en todas las plantas para explicar los destalles de la propuesta final de Airbus. CCOO ha asegurado a Europa Press que estas sesiones tendrán lugar este miércoles y jueves, mientras que SIPA reunirá a los trabajadores "durante estos días".

La jornada del martes también está marcada por una reunión entre Airbus y los sindicatos que forman el comité de huelga en Getafe, tras la reciente denuncia de CGT contra Hereu y Airbus ante el Tribunal Constitucional por negociar al margen de estas representaciones sindicales en relación al preacuerdo del pasado viernes, según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press.