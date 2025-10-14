Squirrel abre oficina en Dubái para atender el creciente volumen de negocio generado en Oriente Medio

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Squirrel Media ha abierto una nueva oficina en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en el marco de su plan estratégico de expansión internacional, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma ha explicado que esta apertura refuerza la presencia del grupo en una región que registra un "fuerte" crecimiento en los ámbitos de las redes sociales, el entretenimiento digital y la producción de contenido audiovisual.

La nueva sede actuará como plataforma operativa y comercial para atender el creciente volumen de negocio procedente de Oriente Medio, tanto en el desarrollo de contenidos como en la gestión de campañas y colaboraciones con creadores y plataformas locales e internacionales.

Esta implantación se enmarca dentro de la estrategia global de Squirrel Media, orientada a impulsar la diversificación geográfica y tecnológica del grupo, "reforzando su posicionamiento en mercados con alta proyección de crecimiento en el ámbito de los contenidos digitales y las nuevas audiencias".

Con esta iniciativa, Squirrel Media ha indicado que continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como un actor global en la creación, gestión y distribución de contenidos audiovisuales y de entretenimiento, ampliando su alcance a una de las regiones "más dinámicas y estratégicas" del planeta en este sector.