Squirrel Media nombra a José Juan Domínguez nuevo director de Marketing

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Squirrel Media ha aprobado el nombramiento de José Juan Domínguez como nuevo director de Marketing (Chief Marketing Officer, CMO) del grupo, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con más de veinte años de experiencia internacional en posiciones de gran responsabilidad y liderazgo en los ámbitos de marketing, comunicación y estrategia, José Juan Domínguez ha desarrollado su carrera en empresas multinacionales de referencia como Hitachi, donde formó parte del equipo de dirección global en Tokio, y Siemens Healthineers, donde fue director de Marketing y Comunicación para el Sur de Europa.

Su incorporación refuerza la estructura corporativa de Squirrel y consolida su estrategia de crecimiento y desarrollo de marca en un momento clave de expansión y fortalecimiento de su posición competitiva.

Desde su nueva responsabilidad, liderará la estrategia global de marketing y comunicación del grupo, impulsando la proyección de la marca Squirrel como plataforma corporativa, la integración de las diferentes divisiones y la generación de valor sostenible para accionistas, clientes y empleados.

Este nombramiento se enmarca dentro del proceso de fortalecimiento de la estructura ejecutiva del grupo, orientado a consolidar su crecimiento orgánico e inorgánico y a potenciar su posicionamiento como uno de los grupos de entretenimiento y tecnología con mayor dinamismo y proyección internacional del mercado español.

Entre 2020 y 2024, Squirrel multiplicó su cifra de negocio por más de siete y su resultado bruto de explotación (Ebitda) por más de diez.