STC gana 2.687 millones de euros hasta septiembre, un 3% más, y repartirá 647 millones en dividendos

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El operador de telecomunicaciones saudí STC obtuvo un beneficio neto atribuido de 11.579 millones de riales saudíes (2.687 millones de euros) en los primeros nueve meses de este año, un 3,1% más que los 11.233 millones (2.607 millones de euros) registrados en el mismo periodo de 2024, según los resultados presentados por la compañía, que a finales de noviembre repartirá 2.744 millones (637 millones de euros) en dividendos.

STC facturó 57.924 millones de riales (13.443 millones de euros) en los tres primeros trimestres del ejercicio, un 2,6% más que los 56.465 millones (13.106 millones de euros) que ingresó entre enero y septiembre del año pasado.

La empresa ha atribuido el crecimiento de sus ventas a los incrementos registrados en los ingresos de sus diferentes unidades: la comercial, que subió un 2,9%; la de negocio, con un alza del 3,6%; y la de transportistas y mayoristas, que avanzó un 2,3%.

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa culminó hasta septiembre en 18.497 millones de riales (4.293 millones de euros), lo que supone un 1% menos que los 18.375 millones (4.265 millones de euros) que acumuló la compañía al cierre del mismo tramo de 2024.

STC ha comunicado que, en línea con su política de distribución de dividendos vigente para el periodo de tres años iniciado en el cuarto trimestre de 2024, realizará el pago de dividendos provisionales correspondientes al tercer trimestre de 2025, distribuyendo 0,55 riales (0,13 euros) por acción a sus accionistas.

En concreto, el importe total asciende a 2.744,38 millones de riales (637 millones de euros), que se abonará a los accionistas el próximo 26 de noviembre.