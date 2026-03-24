Los supermercados 'outlet' Sqrups disparan un 34% sus ventas en 2025 y alcanza las 120 tiendas en España

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sqrups, la cadena española de supermercados 'outlet' especializada en la comercialización de productos de primeras marcas procedentes de stocks, excedentes de fabricación y liquidaciones, ha elevado un 34% su facturación en el ejercicio 2025, hasta alcanzar los 29,5 millones de euros, según informa en un comunicado.

En concreto, este crecimiento se apoya en la expansión de su red comercial y en la consolidación de su modelo de negocio que combina precios ultra lowcost, una rotación continua del stock, y la reducción del desperdicio en la cadena de suministro.

De esta forma, durante el pasado ejercicio, Sqrups alcanzó los 121 establecimientos en España, frente a las 92 tiendas operativas a finales de 2024. Este crecimiento llegó tras la apertura de 30 nuevos puntos de venta, incluyendo la integración de 19 locales procedentes de la cadena Domti, una adquisición que permitió acelerar su implantación en nuevas ubicaciones urbanas y reforzar su capilaridad territorial.

La compañía ha explicado que estas aperturas se han financiado mediante recursos propios y con el respaldo de Global Social Impact Investments SGIIC (GSI), gestora especializada en inversión de impacto que forma parte de su accionariado desde 2022.

Así, la evolución del negocio también se ha reflejado en la mejora progresiva de los indicadores financieros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) cercano al 5% que mantiene su tendencia positiva.

Además, la expansión ha hecho que la plantilla haya experimentado un incremento significativo en los últimos años, superando los 340 empleados y con previsión de sumar alrededor de 100 nuevos puestos adicionales.

"El ejercicio 2025 ha marcado un punto de inflexión en nuestra evolución. Hemos reforzado la red comercial, ampliado el acceso a productos de primeras marcas a precios accesibles y consolidado una estructura preparada para seguir creciendo de forma sostenida", ha subrayado el director general de Sqrups, Raúl Espinosa.

De cara a 2026, la cadena prevé abrir 50 nuevas tiendas propias, con el objetivo de superar las 170 unidades operativas y reforzar su posicionamiento dentro del segmento de supermercados outlet urbanos.

Así, la hoja de ruta de la firma contempla la expansión en ciudades de tamaño medio y grandes áreas metropolitanas, apostando por formatos de proximidad que faciliten el acceso a productos de primeras marcas a precios reducidos y contribuyan a dinamizar la economía circular.

Por otro lado, el crecimiento de la red se ha visto acompañado por una mayor actividad en la gestión de excedentes. Según el último Informe Rescate elaborado por la compañía, Sqrups liquidó más de 26 millones de unidades de productos procedentes de más de 500 fabricantes.

La alimentación continúa siendo la categoría principal dentro del surtido, con un peso del 70%, seguida de higiene personal, cuidado del hogar, papelería y droguería, áreas en las que la compañía ha reforzado su capacidad de negociación con proveedores y fabricantes.