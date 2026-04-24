La 'teleco' chilena Entel prevé invertir 188,7 millones para expandir su red móvil y de fibra óptica en Perú

Archivo - Edificio de oficinas de la empresa de telecomunicaciones chilena Entel. - ENTEL - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa chilena de telecomunicaciones Entel prevé invertir 221 millones de dólares (188,7 millones de euros) para expandir la red móvil y de fibra óptica en Perú, según se desprende del plan estratégico de 2026 presentado en su junta general de accionistas.

La compañía destinará, aproximadamente, 178 millones de dólares (152 millones de euros) a la red móvil, 22 millones de dólares (18,8 millones de euros) a los servicios que presta a empresas y mayoristas, y otros 21 millones de dólares (17,9 millones de euros) a la fibra para hogares.

Además, pretende aprovechar su actual política de alianzas en el país andino para acelerar el despliegue de fibra óptica y llevar internet de alta velocidad a más de 3,7 millones de clientes en Lima, Callao y otras ciudades.

Los resultados correspondientes a 2025, presentados el pasado 28 de enero, mostraron que Entel ganó 191.396 millones de pesos chilenos (181,8 millones de euros) durante el ejercicio, casi tres veces más (182,8%), y que facturó 3,032 billones de pesos (2.880 millones de euros), un 9,7% más.