Telefónica se asegura en exclusiva los derechos de la UEFA para España entre 2027 y 2031 por 1.464 millones

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica se ha asegurado en exclusiva los derechos audiovisuales para emitir en España todas las competiciones de la UEFA --Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League y Supercopa de Europa-- durante las cuatro temporadas que abarcan el ciclo 2027/2028 a 2030/2031 por un total de 1.464 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de una adjudicación provisional, sujeta a la negociación y posterior firma de un contrato con UEFA que Telefónica espera formalizar en los próximos días y que garantizaría a la compañía la totalidad de los derechos de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial.

Cada temporada cuenta con un precio de 366 millones de euros que, en total, asciende hasta los 1.464 millones de euros.

"La adquisición directa de UEFA de este contenido "premium" permitirá a Telefónica continuar diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo", especificó la firma en el comunicado remitido a la CNMV.