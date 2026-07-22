Telefónica mantiene su posición de líder en servicios IoT, según GlobalData

Archivo - FILED - 03 November 2023, Bavaria, Munich: The logo of telecommunications provider Telefonica can be seen on a sign in front of the German headquarters at the Uptown skyscraper. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telefónica mantiene su posición de líder en servicios IoT, según el informe 'Global Industrial IoT Services: Competitive Landscape Assessment' en el que GlobalData analiza la evolución de las capacidades de los principales proveedores globales de esta tecnología.

El estudio destaca que Telefónica se distingue, principalmente, por su capacidad para proporcionar servicios de valor añadido, desarrollar aplicaciones y por su especialización sectorial a la hora de implementar esta tecnología.

Además, GlobalData señala que la compañía cuenta con 'Kite', una plataforma desarrollada internamente que permite a las organizaciones gestionar en tiempo real y de forma segura sus dispositivos IoT, monitorizarlos en remoto desde un 'software' alojado en la nube, así como analizar y detectar anomalías gracias a capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA).

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN DISTINTOS SECTORES

El texto resalta igualmente la propuesta de valor integral de IoT de Telefónica con la que la compañía desarrolla capacidades "avanzadas y extrae todo el potencial de los datos de los dispositivos interconectados". La propuesta abarca la gestión de la conectividad IoT, la implementación de la tecnología en distintos sectores, el análisis de datos realizado con IA y aprendizaje automático (ML), así como su conocimiento sobre redes de telecomunicaciones.

Asimismo, destaca a Telefónica en el mercado IoT por impulsar el uso de capacidades satelitales 5G New Radio Non-Terrestrial Networks (NR-NTN) dirigidas a ampliar la cobertura a zonas remotas y marítimas, y por los despliegues de contadores de agua inteligentes basados en conectividad NB-IoT y de otras infraestructuras en empresas de servicios públicos y ayuntamientos como el alumbrado público inteligente.

Telefónica en los últimos meses ha continuado, además, evolucionando su portfolio, combinando conectividad, gestión y orquestación, para poder ofrecer más y mejores servicios a los clientes.

Recientemente, la compañía ha lanzado, en colaboración con la francesa Thales, una solución de eSIM bajo el nuevo estándar SGP.32 de la GSMA para que las organizaciones puedan disponer de perfiles de múltiples operadores en una única tarjeta y puedan seleccionar de forma centralizada desde 'Kite' el operador activo en la zona geográfica que necesiten para llevar a cabo cualquier proyecto con conectividad IoT.

El director de IoT de Telefónica Tech, Darío Cesena, ha afirmado que esta distinción "es el reconocimiento al trabajo que están realizando para ofrecer más y mejores servicios a los clientes y cumplir el propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales".

"El IoT es una oportunidad clave de crecimiento porque permite ofrecer servicios de valor añadido y ayudar a las organizaciones a transformarse dando valor a todos sus datos", ha concluido.