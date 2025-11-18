The Home Depot gana 3.112 millones de euros en su tercer trimestre, un 1,3% menos, y ajusta previsiones

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense de tiendas de bricolaje The Home Depot registró un beneficio neto de 3.601 millones de dólares (3.112 millones de euros) durante su tercer trimestre fiscal, finalizado el 2 de noviembre, lo que representa un 1,3% menos que un año antes.

Según las cuentas publicadas este martes por la firma de Atlanta, la facturación alcanzó los 41.352 millones de dólares (35.731 millones de euros), un 2,8% más, aunque las ventas comparables solo avanzaron un 0,2%.

De su lado, los costes en los que incurrió la multinacional durante el trimestre repuntaron un 3,4%, hasta sumar 35.999 millones de dólares (31.106 millones de euros).

En el acumulado de los nueve meses, las ganancias ascendieron a 11.585 millones de dólares (10.010 millones de euros) y los ingresos a 126.485 millones de dólares (109.292 millones de euros). Estas cifras estuvieron un 1,9% por debajo y un 5,6% por encima en comparativa interanual, respectivamente.

"Nuestros resultados no alcanzaron nuestras expectativas debido, principalmente, a la ausencia de tormentas en el tercer trimestre, lo que provocó una presión mayor de lo esperado en determinadas categorías", ha explicado el presidente y consejero delegado de The Home Depot, Ted Decker.

"Si bien la demanda subyacente en el negocio se mantuvo relativamente estable de forma secuencial, el aumento previsto de la demanda en el tercer trimestre no se materializó. Creemos que la incertidumbre de los consumidores y la continua presión en el sector inmobiliario están afectando de manera desproporcionada a la demanda de reformas en el hogar", ha añadido.

De cara al conjunto de 2025, la empresa ha subido en dos décimas, al 3%, su previsión de aumento de las ventas, mientras que, teniendo en cuenta que 2024 contó con 53 semanas, la mejora comparable sería "ligeramente positiva". Además, el beneficio ajustado y diluido por acción caerá un 5%, más que lo anticipado anteriormente.