Un total de 517.000 empresas no han publicado sus cuentas en los dos últimos años, según Informa D&B

Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades donde más se concentran estas sociedades

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 517.000 empresas no han publicado sus cuentas en los dos últimos años en España teniendo la obligación de hacerlo y pese a estar inscritas en el registro, según el último estudio realizado por Informa D&B.

"Estas sociedades inactivas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos. Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan en esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación", ha sostenido la directora de Estudios de Informa, Nathalie Gianese.

El informe muestra que Madrid (19%), Andalucía (18,5%) y Cataluña (17%) concentran el mayor número de dichas compañías. Por el contrario, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las autonomías con menos empresas de este tipo, ya que no llegan al 1%.

Por sectores, en construcción y actividades inmobiliarias se localizan cerca del 25% de estas sociedades, y, en el caso de comercio, algo más del 21%. A continuación, se encuentra el sector de servicios empresariales, que reúne al 14% de las sociedades fantasma.

Atendiendo a su capital social, el estudio de Informa revela que para un 65% de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros, un 6% se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros y alrededor del 10% entre 10.000 y 60.000 euros, porcentaje similar a las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.

Respecto a la antigüedad, el 44% de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000. Asimismo, alrededor del 48% iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 17% lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19% entre 2011 y 2020.