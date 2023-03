TransPerfect facturó 1.088 millones de euros en 2022, un 4,6% más

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense de servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas TransPerfect facturó 1.088 millones de euros el año pasado a nivel global, un 4,6% más, con lo que supera por primera vez los mil millones y acumula 30 años seguidos en crecimiento de ingresos.

La compañía lo atribuye a su expansión en ocho ciudades más del mundo (sobre todo de África, Asia y Caribe) y a la funcionalidad de sus equipos, por la que recibió ocho premios en los Stevie Awards 2022 de Ventas y Atención al Cliente, informa este martes en un comunicado.

El presidente y consejero delegado de TransPerfect, Phil Shawe, ha destacado el aumento de ingresos "en un entorno económico difícil" y que su negocio se haya diversificado en distintas regiones, sectores y ofertas tecnológicas.

ESPAÑA

En España la firma se reforzó con nuevas adquisiciones, empenzando por el estudio Somàgic, con sede en Valencia y especializado en doblaje y postproducción de sonido.

TransPerfect añadió así a su red en España más salas y espacios de doblaje, mezclas y producción.

DEMANDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El año pasado se "aceleró" el crecimiento de GlobalLink Now, su solución neuronal de traducción automática basada en inteligencia artificial: logró un aumento del 100% en las ventas y superó los 80.000 millones de palabras procesadas.

Más de 500 nuevos clientes implantaron las soluciones GlobalLink para racionalizar sus contenidos globales, lo que se tradujo en un aumento interanual del 11% en los ingresos por licencias tecnológicas.

ACCIÓN SOCIAL

En cuanto a la acción social, la empresa y sus empleados colaboraron con organizaciones com Girls Who Code, The V Foundation for Cancer Research, Cfes Brilliant Pathways, Clear Global, Athlete Ally, Bottom Line, Afanoc y Toys for Tots.

Las ediciones de la carrera solidaria anual TransPerfect Mountain Challenge han recaudado en total más de 210.000 euros para ayudar a familias afectadas por cáncer infantil (la última fue el 11 de marzo y participaron más de 500 personas, "un récord de inscripciones").