Travel Live supera los 1.000 millones de ventas en primer año como grupo turístico y estudia entrar en China

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Travel Live, antiguo Grupo Wamos que cambió su denominación tras la venta de la aerolínea Wamos Air en 2024, supera los 1.000 millones de facturación en su primer año como nuevo grupo turístico, impulsado por el tirón de su principal núcleo, Nautalia, que ingresó 817 millones de euros en 2025, con un Ebitda de 19 millones, superando los objetivos marcados para este ejercicio, finalizado el 31 de octubre.

Actualmente, la empresa se encuentra inmersa en una paulatina reestructuración de su modelo de negocio con el objetivo de convertirse en "referencia" en servicios turísticos en destino en Europa, apostando por una integración de actividades turísticas, gestión de eventos, ocio y entretenimiento.

"Sólo el grupo Travel Live es capaz en España y Europa de proponer una oferta integral de calidad que englobe todo esto. Por eso, nuestro objetivo es la rentabilidad y la diferenciación por calidad", ha explicado el CEO de Travel Live, Rafael García Garrido, en un comunicado.

Con estos propósitos, el grupo plantea una serie de objetivos para su negocio clave, Nautalia, entre los que destaca elevar la calidad del servicio y la atención personalizada, desarrollar una oferta diferenciada que combine ocio, experiencias culturales y turismo tradicional, y fortalecer su expansión internacional, con la vista puesta en nuevos mercados como China o liderar el receptivo en Europa.

En este sentido, Travel Live ha afirmado que estudia su entrada en el mercado chino como operador turístico de "alto nivel" y continúa con su plan de crecimiento en Europa.

También proyecta participar en concursos para gestionar recintos emblemáticos, como la plaza de toros de Zaragoza o el Palacio de Exposiciones del Paseo de la Castellana, respondiendo a una creciente demanda de espacios para eventos.

Para Garrido, el ocio será el motor económico de las ciudades europeas en los próximos años. "Ya no se viaja sólo para ver monumentos, sino por vivir acontecimientos únicos como conciertos, Fórmula 1 o eventos deportivos internacionales", ha añadido.