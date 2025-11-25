El Tribunal de Apelación de Bucarest absuelve a Digi Rumanía en un investigación por sobornos y blanqueo

Archivo - Nueva tienda DIGI, a 3 de abril de 2025, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial rumana de Digi ha informado este martes de que el Tribunal de Apelación de Bucarest ha absuelto a la compañía de una investigación por supuestos sobornos y blanqueo de capitales en Rumanía en la que, desde 2017, figuraba como sospechoso el consejero delegado del grupo Digi, Serghei Bulgac.

"La sociedad informa al mercado de que el 25 de noviembre de 2025 el Tribunal de Apelación de Bucarest dictó una sentencia absolviendo a Digi Romania, a sus administradores actuales y anteriores, así como a las demás partes implicadas en la causa penal objeto de la investigación llevada a cabo por la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía", ha detallado la empresa.

La 'teleco' ha señalado que la decisión del tribunal, la cual todavía no es firme, supone que todos los acusados deben ser absueltos dado que "los actos delictivos de los que se les acusaba han prescrito".

"Al mismo tiempo, el tribunal ordenó la terminación de la medida de embargo impuesta inicialmente por la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía sobre los activos de Digi Rumanía. La compañía ha afirmado en todo momento que las acusaciones presentadas contra ella eran infundadas y la decisión del tribunal confirma la posición constante de la compañía en relación con este litigio", ha añadido Digi.

Cabe señalar que en 2017 la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía notificó a varios miembros (presentes en ese momento y anteriores) de la alta dirección de la compañía que estabn siendo investigados por delitos de soborno y blanqueo de capitales en relación con un acuerdo de 2009 entre RCS & RDS S.A. (la anterior denominación de Digi Rumanía) y Bodu SRL (una empresa del sector hotelero) propiedad del expresidente de la Liga Profesional de Fútbol de Rumanía, Dumitru Dragomir.

En ese sentido, en la investigación de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía se analizaron la comisión de los mencionados delitos en una supuesta trama vinculada con los derechos de retransmisión del fútbol en el país.

En este contexto, el 16 de mayo de 2017 la Dirección Nacional de Anticorrupción de Rumanía informó a Bulgac de su condición de sospechoso en la mencionada investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales, del cual, según la resolución del Tribunal de Apelación de Bucarest, ha quedado absuelto.