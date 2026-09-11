TSK cierra su primer semestre como cotizada con un beneficio de 44,8 millones, un 34% más que en todo 2025

Archivo - CEO TSK, Joaquín García Rico. - NACHO MARTIN - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

TSK, compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, logró un beneficio neto de 44,8 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone multiplicar por 16 la cifra de 2,8 millones del mismo período del año anterior, según ha indicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, la firma asturiana, que ha publicado sus resultados por primera vez como compañía cotizada tras su salida a Bolsa el pasado mes de mayo, ha señalado que estas ganancias superan en un 34% las presentadas en todo el año 2025, lo que se explica gracias a la consolidación del margen operativo y a la mejora del resultado financiero.

Los ingresos de TSK alcanzaron los 480,6 millones entre enero y junio de este año, un 4% más que los 460,5 millones obtenidos en el primer semestre de 2025, sustentado en el avance de la cartera de proyectos en ejecución y la nueva contratación.

EBITDA DE 44,5 MILLONES DE EUROS, UN 54% SUPERIOR

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de TSK ascendió a 44,5 millones de euros en el primer semestre, un 54% superior, con un margen del 9,3%, en línea con el nivel del ejercicio completo 2025, "demostrando la solidez y sostenibilidad de la rentabilidad operativa", ha subrayado la empresa.

La mejora de la rentabilidad se ha visto acompañada por un fortalecimiento de la posición financiera del grupo. Así, TSK cuenta con una posición de caja neta de 94 millones a cierre de junio.

REAFIRMA OBJETIVOS PARA 2026

Con estas cifras, TSK considera que la evolución del primer semestre se mantiene en línea con los objetivos comunicados al mercado en el marco de su salida a Bolsa y reafirma su 'guidance' para el conjunto de 2026.

A cierre del primer semestre, TSK contaba con un 'backlog' -o cartera de pedidos- de 1.300 millones de euros y 5.600 millones en acuerdos de exclusividad, lo que sitúa su visibilidad agregada de negocio en 6.900 millones de euros, cerca de un 40% por encima de los 5.000 millones registrados al cierre de 2025.

Asimismo, el 'pipeline' comercial de TSK alcanzó los 14.900 millones de euros, frente a los 10.000 millones registrados al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 50% en los últimos seis meses. Cabe destacar también que TSK cuenta con otros 1.315 millones de euros en contratos en fase final de negociación.

La compañía ha incrementado el peso de los acuerdos de exclusividad dentro de su estrategia comercial, una fórmula que le permite participar desde fases tempranas en la definición e ingeniería de proyectos de elevada complejidad y reforzar su posicionamiento de cara a futuras adjudicaciones.