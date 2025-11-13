TUI eleva un 12,6% el Ebit en año fiscal 2025, gracias a récord de hoteles y cruceros, y supera previsiones

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

TUI Group ha anunciado los resultados preliminares para el ejercicio de 2025, finalizado el pasado 30 de septiembre, con un crecimiento del resultado neto de explotación (Ebit) subyacente del 12,6% frente al año anterior, hasta los 1.459 millones de euros, que supera las previsiones de agosto cuando estimó un alza de entre el 9% y 11%.

En un comunicado, la compañía ha atribuido esta mejora de su estimación a los resultados récord en las divisiones de Hoteles y Resorts y Cruceros, destacando que "demuestra la solidez del modelo de negocio".

Sobre los ingresos, cumplen la previsión de mitad de año al alcanzar los 24.185 millones de euros a nivel preliminar, lo que supone un aumento del 4,4% con respecto a 2024. La revisión anterior calculó una subida del extremo inferior del rango, entre el 5% y el 10%.

Aunque el comunicado no menciona más datos financieros, en septiembre, TUI resaltó que la deuda neta mejorará "ligeramente" a final de año, cuando en el ejercicio pasado se situó en un total de 24.641 millones de euros.

Además, hasta finales de septiembre, la temporada ha continuado con un inicio positivo, con 1,8 millones de reservas realizadas, lo que se traduce en un aumento del 1% interanual.

El anuncio de los resultados anuales de TUI Group, junto con la perspectiva de 2026, tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, antes de finalizar el año 2025.