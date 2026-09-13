Turespaña reúne en Pamplona a 72 agentes y turoperadores europeos para impulsar el turismo fuera de temporada

Spain Travel Market Pamplona - TURESPAÑA

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), en colaboración con el Gobierno de Navarra, celebrará en Pamplona del 14 al 18 de septiembre el Spain Travel Market Europa 2026, unas jornadas destinadas a impulsar la comercialización del turismo español en los mercados europeos.

El encuentro reunirá a 72 agentes y turoperadores de 17 mercados emisores europeos con 69 empresas y destinos españoles, con más de 4.000 reuniones profesionales B2B previstas. Los participantes estarán especializados en segmentos como naturaleza, turismo rural e interior, rutas culturales, enogastronomía, experiencias premium y propuestas vinculadas al turismo sostenible.

La jornada se enmarca en el Plan Marco de Actuación de Turespaña 2026-2028 y busca avanzar en la estrategia de desestacionalización y diversificación territorial del turismo español, además de impulsar experiencias de mayor valor añadido y destinos menos masificados.

En este contexto, el evento prestará especial atención al 'slow travel' como vía para fomentar los viajes durante todo el año y promover el descubrimiento del interior peninsular.

El objetivo es favorecer experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el contacto con las comunidades locales, con Navarra y Pamplona como uno de los destinos protagonistas.

El programa incluye, además de las reuniones profesionales, actividades de 'networking', presentaciones y visitas técnicas para mostrar la oferta turística de Navarra a los compradores internacionales. También se han previsto viajes previos y posteriores al encuentro por Navarra, La Rioja, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

GASTO RÉCORD DE 97.809 MILLONES

El mercado europeo alcanzó en 2025 un gasto turístico récord de 97.809 millones de euros en España, frente a los 68.802 millones de 2019. Sin embargo, Turespaña señala como retos la concentración de la demanda en los meses de julio y agosto y su elevada concentración territorial, especialmente en Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía.

El Spain Travel Market Europa 2026 será inaugurado este lunes en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz.