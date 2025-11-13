Ubisoft retrasa sus resultados semestrales y solicita la suspensión de su cotización en Bolsa

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa francesa de desarrollo y edición de videojuegos Ubisoft Entertainment ha comunicado este jueves el retraso en la presentación de los resultados de su primer semestre fiscal, que se esperaban para hoy, al tiempo que ha pedido la suspensión de su cotización en Bolsa.

"Ubisoft anuncia el aplazamiento de la publicación de los resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2025-26. Ubisoft ha solicitado a Euronext que suspenda la cotización de sus acciones y bonos desde la apertura del mercado el 14 de noviembre de 2025 hasta la difusión de los resultados del primer semestre en los próximos días", ha explicado Ubisoft mediante una nota de prensa.

La compañía ha añadido que informará más adelante de la fecha exacta en la cual los títulos volverán a negociarse en los parqués. Las acciones de Ubisoft en la Bolsa de París han terminado la jornada con una caída del 0,88% a la espera de los resultados, que debían hacerse públicos tras el cierre del mercado. No obstante, los ADR en Estados Unidos han llegado a desplomarse hasta un 19%.

A principios de año, Ubisoft creó una unidad dedicada a franquicias como 'Assassin's Creed', 'Far Cry' y 'Tom Clancy's Rainbow Six' después de que la china Tencent invirtiera 1.160 millones de euros a cambio de una participación minoritaria en la filial de alrededor del 25%. Poco antes, tuvo que aplazar el lanzamiento de la última entrega de 'Assassin's Creed'.