Unión de Uniones critica que Agricultura ponga excusas para no hacer efectiva la ayuda al olivar y viñedo

Varias aceitunas durante el comienzo de la campaña de recogida - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado durante la celebración de la 54ª Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa que el Ministerio de Agricultura se "cierre por completo" a la posibilidad de poner en marcha las ayudas al olivar, según informa en un comunicado.

En concreto, estas ayudas van vinculadas también a las del viñedo contemplándose ambas en la Disposición adicional cuarta incluida en la Ley 1/2025, de pérdidas y desperdicio alimentario, según la enmienda propuesta e impulsada por Unión de Uniones.

La organización agraria señala que esta ayuda debería haberse instrumentado a más tardar el pasado 2 de junio, pero Agricultura "no ha cumplido escudándose en no contar" con Presupuestos Generales aprobados y tener que solicitar autorización a Bruselas.

Para Unión de Uniones estas explicaciones son "solo excusas y denotan simplemente una falta de voluntad" para instrumentar estos apoyos a los cultivadores profesionales de estos sectores, que han sufrido, al igual que el resto, las consecuencias de inclemencias climáticas y carestía de costes, sin recibir apoyos directos.

Para Unión de Uniones la falta de presupuesto específico a la que alude el Gobierno no convence a los agricultores. En este sentido recuerda que en 2023 el Ministerio dejó sin ejecutar en sus capítulos operativos 1.156 millones de euros y que, en 2024, la cifra ha sido de 307 millones de euros.

Por otro lado, "si la otra barrera que ve el Ministerio es que tiene que contar con la autorización de Bruselas como ayuda de estado, lo que no entendemos es que ni siquiera lo haya solicitado", señalan desde la organización.

Ante el incumplimiento de estas ayudas recogidas en la Ley, Unión de Uniones iniciado ya los trámites para interponer un contencioso contra el Gobierno por su inacción, tras las reiteradas peticiones por escrito dirigidas al Departamento que lidera Luis Planas para su puesta en marcha.