El valor de la producción de carne de vacuno se elevó un 12% en 2024, hasta alcanzar los 4.452 millones

Archivo - Varias vacas en una explotación agraria, a 5 de febrero de 2024, en Lalín, Ourense, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El valor de la producción de carne de vacuno en España alcanzó los 4.452 millones de euros en 2024, lo que supone un avance del 12% en relación al ejercicio anterior y representa el 16% del valor de la producción total ganadera nacional, por detrás del porcino y del sector lácteo.

Así se desprende de los datos recogidos en el informe de indicadores económicos anuales del sector vacuno de carne por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los cuales evidencian que España es el tercer país productor de carne de vacuno de la Unión Europea (UE), con casi un 12 % del valor de los 38 millones de euros de producción total.

El volumen de producción superó las 718.000 toneladas, un 3% más que en 2023, dato que sitúa a España como el tercer país europeo y cuarto del mundo, a pesar de que el informe refleja una "disminución gradual" de la cabaña ganadera.

Por otro lado, el estudio muestra que de las más de 100.000 explotaciones de ganado vacuno registradas en España, el 75% se dedica a la producción de carne, mientras que el segundo grupo más numeroso es el de cebaderos. Asimismo, la cabaña de nodrizas en 2024 era de 2,19 millones de cabezas, más del 35% del censo nacional de vacuno.

El informe subraya, asimismo, que Castilla y León, Galicia y Extremadura se mantienen como las comunidades autónomas con un mayor número de explotaciones y de animales.

Respecto a la disminución de explotaciones y de efectivos productores, el análisis indica que "es común en España y en el conjunto de la Unión Europea, debido a una serie de factores geopolíticos, climáticos, económicos y sociales".

VALOR DE LAS EXPORTACIONES: 1.700 MILLONES DE EUROS

"En cuanto a los insumos, en 2024 destacó la normalización en el precio de los costes de alimentación, tras el aumento producido en años previos. Esto, unido a que los precios de las principales canales y animales vivos alcanzaron cifras históricas, ha generado que los indicadores de estimación de márgenes se mantuvieran favorables en 2024", ha resaltado el Departamento dirigido por Luis Planas.

El análisis del Ministerio de Agricultura resalta que la balanza exterior "se mantiene positiva", tanto en volumen como en valor económico.

En este contexto, las exportaciones de carne de vacuno generaron un valor que superó los 1.700 millones de euros, entre los que destacan la carne fresca y los animales vivos.

De acuerdo con el estudio, los principales compradores de carne fresca, refrigerada y congelada española son Estados miembros de la UE, aunque "comienzan a ganar importancia" terceros países como Argelia, Marruecos o Filipinas.

El informe destaca también la "evolución favorable" del consumo en el año 2024, con un crecimiento del realizado dentro de los hogares del 1,5% con respecto a 2023, para un total de 182.000 toneladas.

El incremento del consumo fuera de los hogares fue superior (9%), y alcanzó 81.530 toneladas. Igualmente, el análisis apunta que la carne de vacuno es la segunda más consumida por los españoles, tras la de pollo.