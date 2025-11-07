Las ventas en centros comerciales crecen un 2,9% en los nueve primeros meses, impulsado por la restauración

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en los centros comerciales se elevaron un 2,9% y la afluencia de visitantes creció un 3,3% en el acumulado de los nueve primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos ofrecidos por Cushman & Wakefield.

En concreto, estas cifras reflejan la solidez del consumo presencial y la capacidad de los operadores para adaptarse a las nuevas dinámicas del consumidor.

La restauración ('food & beverage') se consolida como la categoría más dinámica, con un crecimiento acumulado del 4,7%, impulsado por cafeterías y pastelerías, que crecen un 6,2%.

A la par, salud y belleza registra una subida del 3,7%, con un notable incremento en farmacias y herbolarios, que crecen casi un 10%, mientras que el ocio se eleva un 2,7%, con gimnasios (+4,4%) y cines (+3,3%) como principales impulsores.

Por su parte, la moda mantiene un comportamiento positivo en el conjunto del año, con un incremento del 2,5%, consolidando la tendencia ascendente y electrónica y electrodomésticos aumentan un 2,2%.

INVERSIÓN EN MÁXIMOS, HASTA 1.865 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE

El informe confirma que el mercado de inversión también está mostrando señales de fortaleza, alcanzando un total de 1.865 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los centros y parques comerciales concentran el 70% del volumen total, reflejando un creciente interés de los inversores por este tipo de activos.

Las rentabilidades 'prime' se mantienen estables en el 6,35% para centros y parques comerciales, mientras que en 'high street' se sitúan en el 3,6%, tras una ligera compresión respecto a 2024.

El informe revela que desde el inicio del ciclo de bajada de tipos de interés, el mercado muestra signos de mayor dinamismo, con un papel creciente de inversores privados y operaciones que anticipan una normalización progresiva de yields a lo largo de 2025.