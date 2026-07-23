Vidrala gana 117,4 millones hasta junio, un 8,9% más, y confirma sus objetivos para este año

Botella 260G de Vidrala - VIDRALA

El beneficio crece pese al entorno adverso, apoyado en las acciones internas de gestión y la contribución de Sudamérica

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) - Vidrala registró un beneficio neto de 117,4 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pese al entorno adverso, apoyado en las acciones internas de gestión y la contribución de Sudamérica, según ha informado la compañía, que confirma sus objetivos para este año.

El resultado operativo bruto (Ebitda) se situó en 225,5 millones, un 4,4% más, elevando el margen sobre ventas al 29,9% al aumentar 110 puntos básicos frente al ejercicio previo.

En un contexto complejo condicionado por la debilidad del consumo en Europa y las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán, este balance, según la firma, evidencia la disciplina operativa, la eficiencia en costes, los resultados del "ambicioso" plan inversor y la conveniencia de las decisiones estratégicas de diversificación hacia nuevas regiones de crecimiento.

La compañía ha destacado que la mejora de los márgenes de rentabilidad ha sido "consistente" en las tres regiones en las que Vidrala opera, confirmando la adaptación de los costes a la coyuntura de demanda y el entorno competitivo.

En cuanto a la cifra de negocio, Vidrala ha alcanzado los 754 millones, un 0,5% más en términos reportados, al tiempo que la deuda financiera neta se situó en 252,3 millones, equivalente a 0,6 veces el Ebitda.

La mejora de los resultados del primer semestre ha permitido elevar el beneficio por acción hasta los 3,36 euros, frente a los 3,06 euros del mismo periodo del año anterior, suponiendo un incremento del 9,9%.

"Ante un contexto lleno de adversidades, durante la primera mitad de 2026 crecemos en beneficios y reforzamos nuestros márgenes. Este resultado es consecuenciadirecta de las decisiones estratégicas adoptadas y de las medidas de gestión en marcha, y confirma la solidez de nuestro modelo de negocio", ha subrayado el CEO de Vidrala, Raúl Gómez.

Sobre esta base, Vidrala mantiene sus objetivos para el conjunto de 2026: alcanzar un Ebitda superior a los 450 millones de euros, incrementar el beneficio por acción en más de un 5% y generar caja en torno a los 200 millones de euros.

El objetivo de Vidrala es compatibilizar la inversión al servicio de los clientes y la expansión internacional con una remuneración a los accionistas "atractiva y creciente".

En este sentido, recientemente ha anunciado la ampliación del programa de recompra de acciones, hasta el 3% del capital. En el marco de esta política de retribución, Vidrala también ha elevado este año en un 15% el dividendo anual destinado a sus accionistas, hasta alcanzar una remuneración total prevista de 1,7505 euros por acción.