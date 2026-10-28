Vidrala gana 173 millones hasta septiembre, eleva un 2% sus ventas y confirma previsiones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Vidrala obtuvo un beneficio neto atribuible de 173,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 6,4% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas del fabricante de vidrio ascendieron a 1.146,5 millones de euros entre enero y septiembre, un 2% más. Frente a la moderación observada en Europa, Sudamérica presentó una evolución especialmente positiva para Vidrala, con un crecimiento del 16,9%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Vidrala alcanzó los 338,5 millones de euros en los nueve primeros meses, con un crecimiento del 2,9% sobre el año anterior.

El fabricante de vidrio ha subrayado que esta cifra representa un margen sobre ventas del 29,5%, reflejando una expansión de 27 puntos básicos sobre el año anterior.

A nivel de balance, la compañía ha destacado que "gracias a la sólida generación de caja", su deuda neta se redujo hasta los 200,8 millones de euros a cierre de septiembre. El apalancamiento se mantuvo en niveles reducidos, equivalentes a 0,4 veces el Ebitda proforma de los últimos doce meses.

El consejero delegado de Vidrala, Raúl Gómez, ha subrayado que los resultados de los nueve primeros meses de 2026 reflejan el efecto de las medidas de gestión emprendidas y la "solidez" del modelo de negocio de Vidrala.

"En un entorno macroeconómico adverso, hemos reforzado los márgenes gracias al control de costes y a nuestra competitividad. Frente a una demanda todavía débil en Europa, hemos identificado focos de recuperación y capturado crecimiento en Sudamérica. Y, pese a un ambicioso plan inversor, hemos generado la caja prevista y reducido la deuda. Nos consolidamos como socio de referencia para nuestros clientes, una posición que respalda nuestro proyecto industrial y se traducirá en mayores ventas", ha añadido.

CONFIRMA PREVISIONES PARA 2026 Y UN NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA

Pese al entorno macroeconómico, marcado por "elevadas presiones inflacionistas", Vidrala ha reiterado sus previsiones para el conjunto de 2026.

La compañía espera obtener un Ebitda cercano a los 450 millones de euros, por encima del año anterior; un crecimiento superior al 5% en el beneficio anual, y una generación de caja libre del entorno de los 200 millones de euros.

En coherencia con todo lo anterior y como parte de su estrategia de retribución al accionista, el fabricante de vidrio ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de hasta el 1% del capital social, por un importe máximo de 30 millones de euros, que se pondrá en marcha una vez concluya el programa actualmente en curso.

Sumando los dos programas, el capital recomprado por Vidrala desde comienzos de año se elevaría hasta el 4%.

"Con este nuevo programa, Vidrala mantiene al accionista en el centro de su estrategia y refuerza su política de retribución con medidas que complementan el dividendo", ha recalcado la compañía en un comunicado.

El fabricante de vidrio ha destinado este año cerca de 182 millones de euros a sus accionistas entre recompra y dividendo.

A ello se añade una nueva ampliación de capital liberada, aprobada por la junta general de accionistas el pasado 29 de abril. El grupo hará partícipes a sus accionistas de la evolución de la compañía asignándoles un título nuevo por cada 20 que posean.

El periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita se extenderá desde mañana, 29 de octubre, hasta el próximo 11 de noviembre.