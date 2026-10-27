Feijóo plantea dividir pisos y aumentar la altura de los edificios para crear más viviendas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado modificar la Ley de Propiedad Horizontal para permitir dividir viviendas sin necesidad de unanimidad de la comunidad de propietarios y aprovechar el derecho de superficie para incrementar la altura de los edificios, siempre que se mantenga la armonía arquitectónica de las calles, como medidas para aumentar la oferta de vivienda en España.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Feijóo ha avanzado que estas iniciativas formarán parte de las medidas que el PP impulsará durante los primeros 100 días de Gobierno si gana las elecciones, junto con una modificación de la Ley del Suelo y la aprobación de una ley contra la ocupación ilegal.

En concreto, ha defendido que los pisos antiguos de entre 160 y 170 metros cuadrados puedan dividirse en dos apartamentos sin necesidad de unanimidad de la comunidad de propietarios. Asimismo, ha abogado por aprovechar el derecho de superficie para incrementar la altura de los edificios, siempre que se mantenga la armonía arquitectónica de la calle.

El líder del PP también ha propuesto que los ayuntamientos concedan las licencias urbanísticas en un plazo de 90 días y que, si no lo hacen, se aplique el silencio positivo.

Feijóo ha defendido estas medidas en el marco de su propuesta de construir un millón de viviendas en España para hacer frente a las dificultades de acceso a este mercado. En este sentido, ha recordado que entre 2005 y 2007 se llegaron a construir alrededor de 500.000 viviendas anuales, aunque ha reconocido que entonces se generó una burbuja inmobiliaria bajo el Gobierno de Zapatero. "Ahora las necesitamos", ha afirmado.

Además, ha anunciado una reducción del 60% de los impuestos que gravan la vivienda para los jóvenes y ha defendido que el PP les acompañará con avales de hasta el 100% para facilitar el acceso a una hipoteca.