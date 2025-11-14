Vivaltus 2021 logra 99 puntos de Tim Atkin y se consolida entre los grandes vinos de Ribera del Duero

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vivaltus 2021 ha recibido 99 puntos puntos por el reconocido 'Master of Wine' y crítico Tim Atkin en su último informe de Ribera del Duero 2025, situándose como el vino español mejor valorado del año tras Único Reserva Especial de Vega Sicilia, según informa en un comunicado.

En concreto, Atkin, que cada año realiza un exhaustivo estudio sobre la Denominación de Origen tras catar más de 560 referencias, ha destacado a Vivaltus 2021 como "la mejor añada hasta la fecha" de la bodega.

En su valoración, Tim Atkin describe Vivaltus 2021 como un ensamblaje "refinado, etéreo y lleno de gracia", elaborado a partir de Tempranillo y un 10% de Cabernet Sauvignon procedentes de seis localidades emblemáticas de la Ribera más alta: Anguix, Atauta, Curiel, Fuentenebro, La Aguilera y Moradillo.

El crítico subraya además la influencia del consultor bordelés Jean-Claude Berrouet, histórico elaborador de Pétrus, en la finura y profundidad del vino, así como su extraordinaria capacidad de evolución en botella.

El presidente de Vivaltus, Marcos Yllera, ha indicado que este reconocimiento supone "un paso más en la consolidación internacional de un proyecto que nació con la ambición de reinterpretar la elegancia en Ribera del Duero". "Que un referente como Tim Atkin sitúe Vivaltus a este nivel es un orgullo para todo el equipo y para quienes creen en la belleza y la sensibilidad del vino", ha señalado.

Los 99 puntos de Tim Atkin se suman al creciente reconocimiento que Vivaltus ha cosechado en mercados internacionales, situándose entre los vinos españoles más valorados por la crítica especializada.